EEUU pide a sus ciudadanos en Irak no ir a la Embajada o el Consulado por los ataques de milicias proiraníes

Ante la creciente actividad de grupos armados en Irak vinculados a Teherán, el personal diplomático estadounidense advierte sobre el riesgo elevado que enfrentan no solo las sedes oficiales, sino también las empresas y ciudadanos extranjeros en el país. El cuerpo diplomático ha instado a quienes aún se encuentran en territorio iraquí a abandonar el país a la mayor brevedad, debido al peligro inminente. Según informó la agencia de noticias, la embajada de Estados Unidos remarcó que ataques recientes, atribuidos a milicias alineadas con Irán, han puesto en peligro tanto a objetivos estadounidenses como a infraestructuras civiles.

De acuerdo con la información difundida por el medio, tanto la Embajada en Bagdad como el Consulado en Erbil han sido señalados como posibles objetivos de ataques con misiles, drones y cohetes. Estas advertencias fueron hechas públicas en un comunicado oficial, en el que las autoridades estadounidenses advirtieron a sus ciudadanos en Irak que se abstuvieran de acercarse a cualquiera de estas sedes diplomáticas. El comunicado subraya que quienes permanezcan en Irak deberían abandonar el país sin demora. Además, el mensaje recomienda la cancelación de todo viaje a suelo iraquí en las circunstancias actuales.

Según reportó la agencia, los ataques perpetrados por milicias descritas como “terroristas alineadas con Irán” se han intensificado desde la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos junto a Israel contra objetivos iraníes, en el contexto de los enfrentamientos en Oriente Próximo. Estas acciones han incluido atentados contra ciudadanos estadounidenses y contra activos relacionados con Estados Unidos, no solo en la capital, sino también en la zona del Kurdistán iraquí.

Tal como consignó el medio, las advertencias del personal diplomático no se limitan a las instalaciones oficiales. El comunicado advierte sobre riesgos para empresas estadounidenses, infraestructura energética y otros lugares que se consideran, aunque sea tangencialmente, vinculados con Estados Unidos. Además, las milicias aliadas con Irán han atacado aeropuertos comerciales y hoteles frecuentados por extranjeros. Existe la posibilidad de que estos grupos intenten secuestrar a ciudadanos estadounidenses, según la comunicación oficial recogida por la agencia.

El riesgo asociado a ataques con tecnología de misiles, drones y cohetes, especialmente en el espacio aéreo iraquí, también permanece latente, informó el diplomático estadounidense a través del mismo comunicado. Esta situación de inseguridad ha llevado a que la representación diplomática refuerce sus pedidos para que los ciudadanos estadounidenses dentro del país tomen medidas urgentes para garantizar su seguridad, priorizando la salida de Irak.

Durante las semanas recientes, las fuerzas armadas estadounidenses han realizado bombardeos puntuales contra estos grupos armados. Entre los objetivos atacados figuran integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular, organización paramilitar que forma parte del aparato de seguridad del Estado iraquí. A raíz de estos operativos, el Gobierno de Irak ha citado en dos oportunidades al encargado de negocios de Estados Unidos con el objetivo de entregar protestas diplomáticas formales. Según detalló la agencia de noticias, Bagdad considera que los ataques estadounidenses afectan a las fuerzas de seguridad nacionales y generan tensiones adicionales en el contexto regional.

La embajada estadounidense reiteró en su comunicado que ni Irán ni las milicias alineadas demuestran un cese en sus acciones, y que ambas partes representan una amenaza sostenida para la seguridad pública en Irak. Este diagnóstico llevó a fortalecer las advertencias a ciudadanos y empresas de que permanezcan alejados de recintos diplomáticos y áreas potencialmente expuestas a nuevos ataques.

Según publicó la agencia, los dispositivos de seguridad en torno a instalaciones occidentales permanecen reforzados ante la expectativa de nuevos episodios violentos. Las autoridades diplomáticas estadounidenses continúan su monitoreo de la situación, insistiendo en que el escenario actual exige extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.