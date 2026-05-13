Rutte urge a aliados europeos a acelerar transición tecnológica de la OTAN frente a Rusia

Bucarest, 13 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este miércoles en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones.

En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, el denominado grupo 'B9', Rutte subrayó que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional.

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De esta forma, agregó el secretario general de la Alianza, Estados Unidos podría pivotar de forma gradual sus recursos hacia otros escenarios estratégicos, como Asia.

Rutte destacó la necesidad de innovar para resolver la "brecha de costes" que penaliza a la Alianza en los conflictos modernos.

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En ese sentido, advirtió de que la estrategia actual no es viable financieramente ante la proliferación de sistemas no tripulados.

El secretario general señaló que la OTAN no puede seguir empleando misiles de 3 o 4 millones de dólares para neutralizar drones cuyo coste apenas alcanza los 20.000 dólares.

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Por eso, instó a desarrollar soluciones rentables aprovechando las lecciones de la guerra en Ucrania.

Según explicó Rutte, la Alianza ya integra los datos del conflicto ucraniano para desarrollar nuevas tecnologías de drones y sistemas antidrones que sean eficientes y de bajo coste.

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El concepto de 'OTAN 3.0' representa, según Rutte, el "paso lógico" tras la cumbre de La Haya el año pasado para garantizar que la Alianza mantenga su capacidad de disuasión frente a Rusia.

Para asegurar una defensa sólida, el secretario general recordó que es necesario un gasto base del 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), que sumado a partidas complementarias de producción e industria, sitúa la meta real en el 5 %.

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Rutte puso como ejemplo el "gran salto" en inversión de países como Polonia y Rumanía, y destacó que el plan para Ucrania incluye garantías de seguridad —pactadas ya en un 90-95 %— destinadas a impedir que Moscú pueda reanudar su ofensiva tras un eventual fin de la guerra.

Según el secretario general, que está preparando la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara en julio, solo mediante esta renovación tecnológica y financiera la Alianza podrá seguir garantizando la seguridad de los mil millones de ciudadanos que protege a ambos lados del Atlántico.

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