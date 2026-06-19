El recién inaugurado Centro de Investigación de la Longevidad de Clarins traduce 30 años de ciencia de la piel en belleza duradera

PR Newswire

PARÍS, 18 de junio de 2026

PARÍS, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Clarins ha creado el Dr. Olivier Courtin Clarins Longevity Research Center para dar forma al futuro de la ciencia de la longevidad. Durante 30 años, a través de una inversión sostenida en investigación e innovación sobre la longevidad, Clarins ha convertido la ciencia fundamental en un impacto medible: 10 patentes, 13 publicaciones revisadas por pares y 12 colaboraciones científicas con instituciones internacionales líderes. Bajo la guía del Dr. Olivier Courtin Clarins y de acuerdo con el enfoque holístico de belleza único de Clarins, este nuevo Centro de Investigación profundizará en la comprensión de los factores definitivos que aceleran el envejecimiento de la piel y continuará trazando cómo las decisiones acumulativas de estilo de vida dan forma al bienestar a lo largo de las décadas.

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El Centro estará dirigido por un comité científico internacional bajo la presidencia del Dr. Olivier Courtin Clarins. Reunirá a un equipo multidisciplinario de expertos globales, especialistas en biología del envejecimiento, dermatología, epidemiología, ciencias del comportamiento, ingeniería biomédica y ciencia de datos, unidos en torno a un solo objetivo: repensar la investigación de la longevidad para lograr un impacto en el mundo real.

Desde sus dos ubicaciones, la sede de Clarins en París y los Laboratorios en Pontoise, sus misiones principales serán:· Dirección estratégica para Clarins Research: trazar territorios de investigación audaces y con visión de futuro y ejes en la longevidad, guiados por los descubrimientos actuales y las necesidades sociales emergentes.

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· Lanzar y supervisar programas de doctorado y postdoctorado en longevidad, en estrecha colaboración con universidades e institutos de investigación nacionales e internacionales.

· Compartir ampliamente los descubrimientos, a través de publicaciones, simposios y talleres específicos, para informar tanto a la comunidad científica como a las principales partes interesadas.

"Hoy en día, la ciencia de la longevidad nos permite influir en gran medida en el comportamiento de la piel, e imagino que sin duda lo revertirá en algún momento en el futuro. La fuerza de esta ciencia es que podemos cultivar tanto la belleza como la salud de la piel de una manera verdaderamente proactiva", dice el Dr. Olivier Courtin Clarins.

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De la epigenética al empoderamiento

Inspirado en el trabajo pionero de Joël de Rosnay en la década de 1970, que muestra que aproximadamente el 15 % de la expresión génica se fija por herencia, mientras que el 85 % puede estar determinado por el estilo de vida y el medio ambiente, el Centro de Investigación de la Longevidad adopta la epigenética como la piedra angular científica de su misión. Esta perspectiva replantea el envejecimiento como un proceso dinámico que puede verse influenciado por elecciones diarias informadas, no simplemente por un destino inmutable.

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"Nuestro estilo de vida tiene un impacto directo en la expresión génica, la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la función mitocondrial y la reparación celular. La piel es un excelente reflejo de estas dinámicas. Es simultáneamente un órgano de barrera, un órgano inmune y un marcador visible de nuestro estado fisiológico general. La piel que envejece más rápidamente puede indicar un desequilibrio más profundo: inflamación, estrés crónico, falta de sueño, nutrición inadecuada o exposición ambiental excesiva. Hoy en día, la longevidad se basa en un enfoque integrador: dieta, actividad física, manejo del estrés, salud emocional, prevención y, por supuesto, cuidado de la piel", dice el Dr. Olivier Courtin Clarins.

De la ciencia a las soluciones

Con este nuevo centro de investigación interdisciplinar, Clarins pretende seguir afrontando las cuestiones esenciales del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? ¿Cuáles son los biomarcadores medibles del envejecimiento cutáneo? ¿Cómo se vinculan esos marcadores? Y, lo que es más importante, ¿podemos influir en la longevidad de nuestra propia piel? La respuesta de Clarins, refinada a través de décadas de descubrimiento, es sí: la visión científica se puede traducir en el mundo real, en una belleza duradera.

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Para Clarins, la longevidad de la piel siempre ha sido más que una apariencia: es la salud sostenida de un sistema integrado. Considerada como un reflejo externo de un ecosistema interno, la longevidad de la piel abarca la resiliencia y la función y se extiende al cuero cabelludo y al cabello. El objetivo de Clarins es preservar, mantener y prevenir el envejecimiento prematuro a través de soluciones accesibles y basadas en la evidencia que respalden la vitalidad a largo plazo. Al centrarse en ocho de los biomarcadores clave que influyen en la longevidad de la piel y alinearlos con productos que los abordan, Clarins es pionera en una nueva era de salud cutánea avanzada, apoyando el rendimiento de la piel a largo plazo para ofrecer resultados potentes:· Cambios epigenéticos: los extractos de plantas patentados deDouble Serum, Double Serum Light y Double Serum Eye ayudan a neutralizar los cambios epigenéticos relacionados con el estilo de vida.

· Comunicación celular alterada:el extracto de cúrcuma que potencia la base Double Serum, Double Serum Light Texture, Double Serum Eye y Double Serum ayuda a optimizar la comunicación celular para impulsar las 5 funciones vitales de la piel.

· Pérdida de proteostasis:dirigida por Extra-Firming, Super Restorative y Precious La Crème. Los ingredientes distintivos de Clarins, incluida la exclusiva alternativa de retinol, el extracto de harungana, ayudan a regular la producción de colágeno para restaurar la proteostasis.

· Agotamiento de las células madre: la[TECNOLOGÍA F_03] de nuestro nuevo concentrado fortificante para el cuero cabelludo ayuda a aumentar la vitalidad de los fibroblastos de la papila dérmica, clave para mantener la vitalidad del cabello.

· Disfunción mitocodrial: latecnología LED de doble núcleo de myLEDmask2 se dirige a las mitocondrias para ayudar a promover la regeneración de la piel.

· Inflamación crónica: la tecnología única deClarins Precious La Crème ayuda a neutralizar las señales proinflamatorias.

· Senescencia celular: el crioextracto de flores a la luz de la luna dePrecious La Crème ayuda a activar la proteína de longevidad FOXO, lo que reduce la presencia de células senescentes.

· Macroautofagia desactivada: la barreraUV Plus Skin Barrier contiene extracto de lirio de jengibre que despierta la autofagia, fortaleciendo y mejorando la barrera de humedad de la piel, clave para su longevidad.

"La longevidad ha superado la mera definición de belleza. En Clarins, nos centramos menos en el tratamiento de los signos externos del envejecimiento, sino que centramos nuestra investigación en retrasar o incluso revertir los comportamientos relacionados con la edad en la piel. En 2008 lanzamos Younger Longer Balm, un enfoque innovador para la época que se centraba en la microcirculación y las terminaciones nerviosas dentro de la piel.

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Con el avance científico continuo en la comprensión y el tratamiento de las vías celulares relacionadas con el envejecimiento, nuestros productos para el cuidado de la piel se dirigen a la mayoría de los mecanismos biológicos cruciales involucrados en la longevidad de la piel", explica el Dr. Olivier Courtin Clarins.

Acerca de Clarins

Clarins, fue fundada en un instituto de belleza profesional parisino por Jacques Courtin-Clarins en 1954. Clarins es de propiedad familiar y se distribuye en más de 150 países, ofreciendo innovaciones para el cuidado de la piel de cara y cuerpo, hombres y maquillaje. Con una experiencia única en fitoquímica, los Laboratorios Clarins se consideran pioneros en los campos de la ciencia y la tecnología de las plantas. Los valores de la marca se basan en un diálogo continuo con los consumidores, un respeto duradero por la naturaleza y las personas, y compromisos con el abastecimiento sostenible, incluidos Les Domaines Clarins, dos granjas orgánicas y laboratorios al aire libre en Francia. En 2025, Clarins obtuvo la certificación B Corporation. Actualmente neutra en carbono, la empresa reducirá aún más su huella de carbono en un 30 % y se convertirá en 100 % neutra en plástico utilizando envases 100 % reciclables para finales de 2025. Los socios incluyen Pur Projet, más de un millón de árboles plantados hasta la fecha; Plastic Odyssey, una expedición de tres años a través de tres continentes con 30 escalas para luchar contra la contaminación plástica; y Mary's Meals, más de 51 millones de comidas escolares proporcionadas a niños necesitados hasta la fecha.

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1 Libro titulado "La symphonie du vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie." (La sinfonía de los seres vivos. How epigenetics will change your life) de Joël de Rosnay.

Para más información, contacte con

Clarins usa - Lucas.Petry@clarins.com

Clarins Canadá - Isabelle.Rochefort@clarins.com

Clarins Reino Unido - Shoshana.Gillis@clarins.com

Clarins Francia - Severine.Brezillon@clarins.com

Clarins España - Alvaro.Meijide@clarins.com

Clarins Italia - Francesca.Silva@clarins.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2997311/Clarins_Double_Serum_Foundation.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2997312/Dr__Olivier_Courtin_Clarins.jpgLogotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1447071/6007692/CLARINS_updated_Logo.jpg

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FUENTE Clarins USA