Machu Picchu recibe desde este viernes hasta 5.600 visitantes diarios por temporada alta

Lima, 18 jun (EFE).- Las famosas ruinas de Machu Picchu, en el sur de Perú, podrán ser visitadas desde este viernes por 5.600 personas al día, por el inicio de la temporada alta en el principal destino turístico del país, informaron fuentes oficiales.

La ampliación del aforo fue confirmada por la jefa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Candia, quien señaló a la agencia oficial Andina que hasta este jueves se permitió el acceso diario de 4.600 personas.

El incremento de visitantes se aplicará en cumplimiento de una resolución emitida por el Ministerio de Cultura en octubre de 2025 que estableció la capacidad de carga máxima para Machu Picchu en 5.600 visitantes por día para el 1 de enero, del 2 al 5 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026.

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Andina señaló que desde mayo pasado el sitio arqueológico, ubicado en la región sureña del Cusco, "mostró una masiva afluencia de turistas", que llegan por ferrocarril y recorriendo a pie el Camino Inca desde el pueblo de Ollantaytambo, a unos 50 kilómetros de la ciudadela.

También, añadió que la gran demanda de los boletos, que se venden en su mayoría de manera virtual, pero también en el local del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, generó largas colas "y malestar" entre los visitantes, que en ocasiones tienen que esperar hasta un día para ingresar al sitio arqueológico.

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Candia señaló, al respecto, que durante la temporada alta se mantendrá la venta presencial de 1.000 boletos diarios, pero se presentó una propuesta, que aún no se ha oficializado, "que sea sostenible y ordenada" para evitar las aglomeraciones y reclamos.

Ante las propuestas de las empresas vinculadas al sector turístico para que se amplíe aún más la capacidad de aforo, la funcionaria remarcó que "se tiene que hacer un estudio para ampliar la capacidad de carga".

"No obedece a aumentar, tenemos que ver las condiciones del monumento. No podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin un estudio", sostuvo.

El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en Machu Picchu que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esa entidad en 2007.

Al respecto, el director de la organización, Jean Paul de la Fuente, declaró que ha enviado reiterados comunicados al Gobierno peruano, pero consideró que la falta de reacción oficial se debe a "un periodo de inactividad política y administrativa" por los constantes cambios de ministros y autoridades debido a la inestabilidad política del país, que en la última década a tenido ocho gobernantes.

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Sin embargo, afirmó que confía en que el candidato que sea elegido presidente tras los comicios que disputaron el pasado 7 de junio la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se comprometerá plenamente a revitalizar Machu Picchu para que pueda volver a ser "una maravilla verdaderamente creíble". EFE