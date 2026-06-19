Agencias

Al menos diez heridos en el incendio de una escuela primaria en Tokio

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Tokio, 19 jun (EFE).- Al menos diez personas resultaron heridas este viernes en el incendio de una escuela primaria en Tokio, incluyendo ocho estudiantes, afirmaron medios locales sobre un fuego que obligó a movilizar a decenas de camiones de bomberos.

Ocho niños y dos profesores resultaron heridos por el incendio desatado en la escuela primaria Takinogawa 3 del barrio de Kita, según datos del departamento de Policía capitalino citados por la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Uno de los niños se rompió un brazo tras caer durante la evacuación, indicó la cadena de televisión japonesa NHK, mientras que la mayoría del resto de los heridos fueron tratados por inhalación de humo.

El fuego comenzó hacia las 11:00 hora local (2:00 GMT) en el cuarto piso de un centro educativo que acoge a 340 alumnos. Casi 70 camiones de bomberos fueron movilizados para extinguir las llamas, según NHK, que indicó que todos los alumnos y profesores habían sido evacuados del edificio.

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Las autoridades están investigando las causas del incendio, añadió la cadena de televisión pública. EFE

(foto)(vídeo)

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