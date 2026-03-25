Javier Cámara, Alexandra Jiménez y Javier Gutiérrez defienden el 'No a la guerra': "Somos ciudadanos antes que artistas"

Javier Cámara, Alexandra Jiménez y Javier Gutiérrez, protagonistas junto a Carmen Machi de '53 domingos', la nueva película de Cesc Gay, han apoyado y defendido el 'No a la guerra'. Un posicionamiento que, defiende Cámara, "no debería pasar factura" a aquellos que den su opinión, pues los profesionales de la industria del cine, asegura, son "ciudadanos antes que artistas".

"Vivimos en unos tiempos muy polarizados, muy disparatados, y dar tu opinión no debería pasarte factura. Somos ciudadanos antes que artistas", sentencia Cámara en una entrevista concedida a Europa Press. "Es verdad que nos ponéis el micrófono delante y tenemos la libertad, sobre todo, y el derecho y la tranquilidad para dar tu opinión sobre las cosas", el protagonista de 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', 'Truman' o la serie 'Yakarta'.

"Me parece muy importante y muy interesante lo que hizo Bardem en los Oscar. Me resultó muy paradójico y también puedo llegar a entender el posicionamiento de muchos actores en esa sociedad tan extraña como es Estados Unidos ante la falta de lo que dijeron, pero es verdad que cada uno tiene la libertad para hacer lo que quiera", apunta el intérprete, que en '53 domingos' da vida a Julián.

"Tenemos la libertad como ciudadanos para decir lo que pensamos, sin que tenga que pasar ninguna factura ni ninguna represalia de nadie. Eso sería una democracia sana y una democracia lógica: que cada uno pudiera, sin herir los sentimientos de nadie, decir lo que piensa", añade el ganador de dos Premios Goya.

"LO QUE SUCEDE ES LO MÁS GRAVE QUE PUEDE SUCEDER"

Jiménez, que en la película interpreta a Carol, la esposa del personaje de Cámara, señala que no cree que los profesional de la industria cinematográfica sean "más especiales para posicionarnos de una manera u otra" que otras personas. "Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo, pertenezcamos al mundo que pertenezcamos. Lo que sucede es lo más grave que puede suceder", proclama la protagonista de 'Toc toc' o 'Las distancias'. "Creo que todos, como seres humanos, tenemos una responsabilidad de respuesta, al menos. Eso sí que estoy convencida de ello", incide.

Al ser preguntados acerca de si consideran que el mundo del cine tiene no la obligación, pero sí la responsabilidad, de posicionarse acerca del 'No a la guerra', Carmen Machi opta por no contestar. "Yo creo que sí. Que somos un foco, un altavoz y está bien posicionarse", asegura, por su parte, Gutiérrez.

"Tampoco yo voy a señalar a quien no lo haga, ni tampoco es un deber ni una obligación. Quien quiera hacerlo, que lo haga y ya está. Libremente, por supuesto", añade el protagonista de 'El autor' o 'La isla mínima'. Gutiérrez y Machi encarnan, junto a Cámara, al trío de hermanos protagonistas de '53 domingos'.

"Pienso que eso es una cuestión muy personal", asegura Cesc Gay, director y guionista de la película, que adapta su propia obra de teatro. "No creo que tenga que ver con colectivos o con profesiones. Creo que las personas, cada una se dedica a lo que se dedique, seas conductor de autobús o director de cine, tienes que poder expresarte como quieras, y de ahí pues cada uno que sea libre de hacerlo", añade el realizador de 'Mi amiga Eva', 'Truman' o 'Sentimental'.