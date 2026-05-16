Rubio apunta a una caída "drástica" del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vaticinado este viernes una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz, y ha defendido los ataques estadounidenses contra Teherán para marcar la importancia de que el país "no consiga el arma nuclear".

"Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo", ha afirmado el mandatario de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena NBC.

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Asimismo, Rubio ha justificado los ataques de Washington a Teherán y ha recalcado la importancia de que no consigan el arma nuclear, medida que ha relacionado con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Pero también diría que hay un precio asociado a un Irán nuclear. Si Irán llegara a adquirir un arma nuclear, ¿qué les impediría entonces controlar el estrecho? Y entonces olvídate de que sea un problema de tres o seis meses. Podría ser un problema permanente", ha expresado.

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De la misma manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha exculpado ante la subida de los precios del petróleo, argumentando que "él mismo heredó esos precios" y actualmente "los está bajando", defendiendo además su postura en la guerra en Irán.

"De hecho, si no hubiera hecho la pequeña excursión a Irán -tenía que hacerlo- habríamos alcanzado el mercado bursátil más alto de la historia", ha matizado en una entrevista con Fox News.

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A su vez, ha argumentado que el precio del petróleo "ha subido muy poco comparado con lo que la mayoría de la gente", incluido él, según ha dicho, "pensaba que subiría". "Pero estuvo bien (en relación a la operación militar) por un corto período porque no podemos permitir que no tengan un arma nuclear", ha manifestado.

Trump ha subrayado este mismo viernes que descartó la última propuesta planteada por Irán debido a que "no le gustó la primera frase del documento". "La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable", ha dicho en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una "histórica" visita a China, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping.

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Sin embargo, se ha mostrado abierto a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, si bien ha pedido un "nivel de garantías" por parte de Teherán que asegure que "son 20 años reales", al tiempo que ha reiterado su interés en retirar el "polvo nuclear" tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos e Irán se hallan inmersos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

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El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a la capital paquistaní, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.