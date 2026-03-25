El CNIO identifica cómo las células tumorales reprograman el cerebro para favorecer la metástasis

El ibudilast, un medicamento actualmente autorizado en ciertos países para el tratamiento del asma, podría obstaculizar la propagación de células cancerosas hacia el cerebro al interferir en un mecanismo molecular identificado recientemente. El equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dirigido por Manuel Valiente, sostiene que este fármaco ha demostrado en laboratorio frenar el avance de la metástasis cerebral en diferentes tipos de cáncer. Según informó el CNIO, el hallazgo se publicó en la revista científica Cancer Research y destaca tanto la comprensión de nuevos procesos relacionados con la metástasis como la potencial reutilización de medicamentos ya disponibles para otras patologías.

De acuerdo con lo reportado por el medio, aproximadamente un tercio de las personas con cáncer experimenta la diseminación del tumor al cerebro. Esta etapa se ha entendido como la fase terminal, donde las opciones terapéuticas suelen ser muy limitadas y los pacientes suelen quedar fuera de ensayos clínicos debido al pronóstico desfavorable. El laboratorio del CNIO ha centrado su investigación en lo que ocurre en el entorno cerebral cuando las células tumorales buscan asentarse en este órgano.

El equipo dirigido por Valiente ha analizado durante la década pasada cómo las células cancerígenas consiguen adaptarse para sobrevivir y prosperar en el entorno cerebral, que en su estado normal resulta hostil para estos elementos foráneos. De acuerdo con el CNIO, la mayoría de las células tumorales que migran al cerebro no logran sobrevivir, ya que carecen de mecanismos para colonizar el tejido cerebral. Solo una fracción logra subsistir, provocando alteraciones en el tejido, activando rutas moleculares que habitualmente permanecen inactivas y creando un entorno favorable únicamente para ellas. Este proceso de “reprogramación” permite a las células metástasicas desarrollar y expandir el tumor en el sistema nervioso central.

En la investigación que lidera Laura Álvaro-Espinosa como primera autora, el CNIO detalla la identificación de la proteína MIF, producida por las propias células cancerosas cuando están en el cerebro. Según publicó el CNIO, MIF actúa como una llave molecular que nunca debería utilizarse en ese contexto. Se une a la estructura CD74, ubicada en la superficie de ciertos tipos de células inmunitarias residentes en el cerebro, como los macrófagos y la microglía.

En condiciones fisiológicas, esas células inmunitarias portadoras de CD74 estarían implicadas en la defensa contra la metástasis cerebral, al formar parte de los mecanismos de defensa del sistema inmunitario. Con la intervención de MIF, las células cancerosas logran manipular a estas células para que trabajen a favor de la progresión tumoral, en vez de combatir el cáncer. La proteína MIF revierte la función original de estos macrófagos y microglía CD74+, transformándolos de actores antitumorales a promotores del crecimiento de la metástasis.

En la búsqueda de alternativas terapéuticas que pudieran bloquear este proceso, tal como consignó el medio, los científicos del CNIO examinaron el posible uso de ibudilast. Este compuesto es capaz de evitar la unión de MIF con CD74, interrumpiendo así el proceso de reprogramación de las células inmunitarias. Las pruebas realizadas incluyeron tanto experimentos en modelos animales como el uso de muestras frescas extraídas de pacientes con distintos tipos de tumores primarios.

Los resultados, según el CNIO, confirman que la acción de ibudilast consigue frenar la expansión de la metástasis cerebral. Los investigadores señalaron en Cancer Research que: "Demostramos que la microglía y los macrófagos CD74+ son reprogramados, y pasan de tener una naturaleza potencialmente antitumoral a pro-metastásica en el cerebro". Estos hallazgos refuerzan la idea de que impedir la interacción entre MIF y CD74 podría convertirse en una nueva vía para tratar no solo tumores, sino también otras enfermedades cerebrales relacionadas con cambios en el entorno molecular.

Según detalló el CNIO, los próximos pasos previstos implican diseñar un ensayo clínico con ibudilast, con el propósito de evaluar directamente en pacientes su eficacia contra la metástasis cerebral. Manuel Valiente manifestó su interés en trasladar estos avances al ámbito clínico en un plazo medio.

El estudio presentado abarca, por tanto, la identificación de un mecanismo central en la adaptación de células tumorales al cerebro, la demostración experimental del efecto de un fármaco con capacidad para interferir en este mecanismo y la propuesta de reaprovecharlo en un contexto oncológico. El CNIO reporta que este avance, aunque aún en fase de investigación, podría modificar las opciones de tratamiento de muchos pacientes oncológicos y dar lugar a nuevas estrategias frente a la metástasis cerebral.