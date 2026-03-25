El CEO de BlackRock ve una "recesión global" con el petróleo a 150 dólares por la guerra de Irán

La prolongación de un precio del petróleo en torno a 150 dólares por barril durante varios años podría forzar a numerosos países a acelerar un giro hacia fuentes de energía alternativas como la solar, según las afirmaciones realizadas por Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, durante una entrevista concedida a la BBC y recogida por Europa Press. El directivo de la mayor gestora de activos del mundo señaló que esta subida sostenida en los costes energéticos tendría amplias repercusiones en la economía global y acarrearía profundos desafíos a las cadenas de suministro clave, aumentando los riesgos de una recesión mundial.

De acuerdo con BlackRock, un aumento repentino y prolongado del precio del crudo debido a una escalada bélica en Oriente Próximo podría desencadenar una "recesión global". Fink expuso dos escenarios contrastantes ante la posibilidad de que el conflicto actual involucre de lleno a Irán. En la visión más adversa, si Irán continuase siendo una amenaza y permaneciese aislado del mercado internacional, los precios del petróleo podrían mantenerse durante años por encima de los 100 dólares por barril y, en momentos críticos, acercarse a los 150 dólares. El ejecutivo enfatizó las consecuencias de este escenario, aclarando que aparte de encarecer el transporte o la calefacción, el alza también afectaría insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes, así como materias primas clave para la tecnología. Bajo este contexto, Fink afirmó que existirían graves repercusiones para toda la cadena de producción y distribución global.

Por el contrario, según publicó la BBC y retomó Europa Press, el dirigente planteó que la integración de Irán a la comunidad internacional, sumada a un crecimiento de la producción petrolera venezolana, podría provocar una caída significativa de los precios, incluso por debajo de los niveles previos a la guerra. Este segundo escenario favorecería la abundancia, el dinamismo económico y el crecimiento mundial. Fink resumió este contraste afirmando: “Un precio del petróleo de 40 dólares implica abundancia y crecimiento. La otra posibilidad es una recesión probablemente severa y pronunciada”.

El medio Europa Press detalló que, para Fink, no existe actualmente un punto medio entre estos dos posibles desenlaces. Su enfoque remarca la extrema volatilidad del mercado energético global en función de factores diplomáticos y geopolíticos, señalando que cualquier solución para evitar un impacto negativo depende de decisiones internacionales respecto a Irán y, en menor medida, de Venezuela.

En relación a la política energética, el máximo responsable de BlackRock insistió en la necesidad de aplicar lo que denominó "pragmatismo energético". Recomendó a los gobiernos priorizar fuentes de energía asequibles y accesibles para garantizar el desarrollo económico y evitar una situación regresiva, donde los segmentos más vulnerables de la población resultan desproporcionadamente afectados por el encarecimiento de la energía. Según Europa Press, Fink destacó el papel de las políticas de países europeos como Francia, que apuesta por la energía nuclear; los nórdicos, con la hidroeléctrica; y España, que ha impulsado el desarrollo de la energía solar.

En este sentido, Fink puntualizó que el incremento del precio energético representa "un impuesto muy regresivo" y recalcó las consecuencias sociales de una factura energética elevada, que impacta especialmente en las capas de menores recursos. Alertó que la persistencia de precios altos durante tres o cuatro años podría forzar a muchos países a invertir masivamente en energía solar para intentar mitigar el impacto.

Sobre el contexto de Estados Unidos, el directivo indicó que el país cuenta con reservas suficientes de hidrocarburos para gozar de independencia energética, pero instó a avanzar decididamente en la adopción plena de energía solar. Según explicó a la BBC, la transición debe incluir el desarrollo interno de paneles solares, la construcción de sistemas de almacenamiento de baterías, recursos de respaldo y la creación de una red eléctrica más robusta y resiliente. Fink advirtió que, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y Europa, la fragmentación de las redes eléctricas impide un intercambio eficiente de energía, lo que obstaculiza la adaptación ante la creciente demanda vinculada a la digitalización y aplicaciones como la inteligencia artificial.

El directivo resumió que uno de los retos principales reside en no depender exclusivamente de una fuente energética. En su análisis, ingresar de lleno a la era de la inteligencia artificial demandará un crecimiento considerable de la disponibilidad y la flexibilidad en la oferta energética.

Como parte de la entrevista difundida por Europa Press, Fink también abordó la situación reciente del segmento de deuda privada en los mercados de capitales. Fracasó cualquier comparación con la crisis financiera global de 2007 y 2008, asegurando que la coyuntura actual representa un fenómeno aislado y de alcance reducido. En palabras del CEO para la BBC y recogidas por Europa Press: “No veo ninguna similitud. Ninguna”. Recordó que la debacle financiera de esa época tuvo su origen en un apalancamiento excesivo y oculto en los balances, algo que no percibe en las dinámicas actuales.

El dirigente matizó que las recientes limitaciones en los reembolsos por parte de algunas firmas de deuda privada obedecen a movimientos concretos entre inversores minoristas, mientras grandes instituciones mantienen el interés y buscan oportunidades de compra en esos mismos activos. Describió la situación de la siguiente manera: “Así que algunos están saliendo corriendo, otros intentan entrar”.

Finalmente, a través de su análisis sobre el futuro de la energía y los mercados financieros, Fink reiteró, según reportó Europa Press, la importancia de tomar medidas pragmáticas a corto y largo plazo para evitar riesgos sistémicos. Subrayó que la transición energética y la coordinación internacional serán determinantes para sortear las amenazas económicas ligadas a los conflictos geopolíticos y a los precios de la energía.