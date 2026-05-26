La Policía registra vivienda del exgobernador de Río para investigar un escándalo bancario

São Paulo, 26 may (EFE).- La Policía Federal de Brasil registró este martes una vivienda de Claudio Castro, exgobernador de Río de Janeiro y aliado bolsonarista, para investigar crímenes relacionados con el mayor escándalo financiero de la historia del país, según muestran videos divulgados por los medios de comunicación.

El foco de la operación es la decisión del Gobierno de Castro de invertir 2.000 millones de reales (unos 400 millones de dólares o 340 millones de euros) en fondos de inversión gestionados por el Banco Máster, la entidad financiera en el centro del escándalo, según un comunicado de la Policía.

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La inversión fue realizada a partir de julio de 2024 por parte de Rioprevidência, la institución pública que administra las pensiones de los servidores públicos del Ejecutivo regional.

En esta octava fase de la operación contra el Banco Máster, los agentes cumplen 10 órdenes de búsqueda y registro expedidas por la Corte Suprema.

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Castro fue gobernador desde mayo de 2021 hasta marzo de 2026, cuando renunció al cargo poco antes de que la justicia electoral lo inhabilitara por abuso de poder político en los últimos comicios.

El exgobernador es un aliado de Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial a las elecciones de octubre que también ha resultado salpicado por el escándalo bancario.

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Hace dos semanas, se filtraron conversaciones entre el político derechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), y el dueño del Máster, Daniel Vorcaro, quien se encuentra en prisión preventiva.

En los audios, se escucha a Bolsonaro llamar "hermano" a Vorcaro y pedirle una suma millonaria para financiar una película sobre su padre, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023). EFE

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