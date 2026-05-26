Consumidores reclaman a la UE que no recorte derechos de los pasajeros aéreos

Bruselas, 26 may (EFE).- Asociaciones europeas de consumidores reclamaron hoy a las instituciones de la UE que no recorten los derechos de los pasajeros en la reforma en curso del reglamento comunitario, ante el temor de que queden sin compensación más del 60 % de los viajeros que ahora tienen derecho a indemnización por retraso.

"Cualquier resultado que debilite los derechos actuales es inaceptable, y mantener las normas existentes representaría una mejor opción en ausencia de mejoras reales", señalaron en una carta enviada a las instituciones europeas.

PUBLICIDAD

Los firmantes, entre los que figuran la organización europea de consumidores BEUC y las españolas Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), sostienen que "las normas actuales han mejorado de forma demostrable y tangible la experiencia de viaje y han aumentado la confianza de los consumidores en el mercado".

La carta llega en pleno bloqueo institucional sobre la reforma de la normativa europea de derechos de pasajeros, que la UE intenta actualizar sin éxito desde 2014.

PUBLICIDAD

El expediente se encuentra en fase de conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, después de que los Estados miembros rechazaran en marzo las enmiendas aprobadas por la Eurocámara en segunda lectura.

El Comité de Conciliación comenzó a trabajar en abril con el objetivo de alcanzar un texto común sobre una reforma que la UE intenta desbloquear desde hace más de una década y la fecha límite es el 15 de junio.

PUBLICIDAD

La conciliación es la fase final del procedimiento legislativo ordinario. Según el Parlamento Europeo, las negociaciones siguen en curso y las instituciones aspiran a cerrar un acuerdo.

Si Parlamento y Consejo no logran pactar un texto común en conciliación, la reforma decaería y seguirían aplicándose las normas vigentes desde 2004, salvo que la Comisión Europea decidiera presentar una nueva propuesta legislativa, que debería volver a negociarse desde el principio.

PUBLICIDAD

Las asociaciones firmantes rechazan especialmente las propuestas para elevar de tres a cuatro o seis horas el umbral de retraso a partir del cual los pasajeros pueden reclamar una compensación económica, así como reducir las indemnizaciones, actualmente fijadas entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo.

Aseguran que aumentar esos umbrales y rebajar las compensaciones favorecería la flexibilidad operativa de las aerolíneas, pero trasladaría los costes y la incertidumbre a los pasajeros, en contradicción con la obligación de la UE de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores.

PUBLICIDAD

También reclaman que las huelgas del personal de las compañías no sean consideradas "circunstancias extraordinarias" que eximen de pagar compensaciones, y piden que las aerolíneas envíen formularios precompletados de reembolso y compensación para facilitar las reclamaciones.

Además, solicitan prohibir recargos por equipaje de mano, cobrar por sentar a familias juntas o hacer pagar por impresión de tarjetas de embarque y defienden que el precio básico del billete incluya una pieza pequeña de equipaje de mano y un objeto personal. EFE

PUBLICIDAD