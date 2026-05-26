El Kremlin afea las reinhumaciones de líderes históricos ucranianos: "Se glorifica a criminales nazis"

El Kremlin ha criticado este martes las políticas de Ucrania para repatriar los restos mortales de sus líderes históricos, a raíz de la ceremonia de reinhumación de Andri Melnik, colaboracionista nazi, que se celebró el lunes en Kiev.

"No sé si gusta en las capitales europeas, pero a nosotros no nos gusta en absoluto", ha zanjado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que parece existir en el centro de Europa "una glorificación oficial, a nivel estatal, de criminales y colaboradores nazis", recoge la agencia Interfax.

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"Nos parece sumamente negativo", ha valorado el portavoz de presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha subrayado que este tipo de homenajes por parte de las autoridades ucranianas reafirman "una vez más la validez y la corrección" de la decisión del Gobierno ruso de lanzar lo que llaman "operación militar especial".

Rusia argumentó su decisión de invadir Ucrania en febrero de 2022 para proteger a las regiones rusófonas en el este y sur del país de la persecución, no solo estatal, sino también de los grupos paramilitares ultranacionalistas que solían actuar con bastante impunidad, como es el caso de la masacre en Odesa en 2014.

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Este lunes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski encabezó la ceremonia de reinhumación de Melnik, colaborador de la Alemania nazi, una semana después de que sus restos mortales, junto a los de su esposa, Sofía, fueran repatriados desde Luxemburgo.

Melnik formó parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (UON) --prohibida en Rusia--, una controvertida organización política de corte fascista, ensalzada por su lucha contra el dominio soviético y la ocupación polaca, siendo colaboracionista de la Alemania nazi durante varias fases de las II Guerra Mundial.

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Acusado de estar detrás de la matanza de judíos y polacos durante este periodo, finalmente fue repudiado por los propios nazis, que se negaban al reconocimiento de un Estado ucraniano independiente y le encerraron durante algunos meses en un campo de concentración en 1944.

Los restos de Melnik forma parte de las políticas de repatriación que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Zelenski, que incluyen otras figuras controvertidas del nacionalismo ucraniano como Yevguén Konovalets.

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