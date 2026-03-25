Aagesen destaca cooperación con iberoamérica para avanzar en transición ecológica, clave para "una sociedad más justa"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que "es un momento para reforzar compromisos" y seguir la cooperación con iberoamérica, "construyendo juntos los grandes pilares para proteger nuestro medio ambiente, sabiendo que la transición ecológica es una pieza fundamental del desarrollo económico, del bienestar, de la salud, de progreso y de una sociedad más justa y más equitativa".

Así lo ha dicho en la inauguración de la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, que se celebra desde este miércoles en Málaga y que contempla cuatro sesiones temáticas, vinculadas al despliegue de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos del impacto del cambio climático; gestión sostenible del agua; biodiversidad y gestión forestal, y protección del océano y contaminación por plásticos.

Junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, la ministra ha indicado que "vivimos en tiempos en los que el cambio climático se acelera" y ha apuntado a "los grandes desafíos que vienen de la mano del medio ambiente", al tiempo que ha afirmado que "el mundo mira siempre a iberoamérica", como referente y "símbolo de compromiso, cooperación, diálogo y defensa medioambiental y del derecho internacional".

Ha incidido en que "las crisis ambientales no entienden de fronteras" y en que "para España la cooperación siempre ha sido y será un pilar fundamental", punto en el que ha insistido en "ver dónde están las brechas y seguir trabajando unidos" desde el multilateralismo, sobre todo, ha dicho, "en un contexto como el actual, convulso, complicado", en el que "hay que poner certezas".

En este punto, ha recordado que el Gobierno de España trabaja por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, "que mira más allá de legislaturas, que quiere que nos podamos anticipar, que se ancla en la ciencia y en cómo la variable climática tiene que estar integrada en todas las políticas, de forma sistémica". "Entendemos que esa es una forma de protegernos", ha aseverado.

Así, Aagesen ha señalado que pretenden que con ese pacto, "a todos los niveles, del Gobierno, pero también comunidades autónomas y a nivel de los municipios, a nivel regional, se puedan emprender actuaciones conjuntas, actuaciones de forma sostenible en el tiempo ante estos desafíos".

Se ha referido a "señales más que evidentes" de los riesgos ambientales, como que "hemos vivido los once años más cálidos de manera consecutiva", que los océanos "reciben millones de toneladas de plásticos", que hay "más de un millón de especies amenazadas en peligros de extinción" y que "perdemos cada vez más suelo fértil"; punto en el que ha asegurado que la ciencia "nos advierte", pero también pone "soluciones tecnológicas, basadas en alianzas y en cooperación".

En cuanto a los asuntos a tratar en la cumbre, Aagesen ha dicho que son cuatro sesiones "del máximo interés; hablar de agua y resiliencia hídrica, hablar de algo tan importante también como riesgos, cambio climático o sistemas de alerta temprana, trabajar en torno a los océanos o ecosistemas y biodiversidad". "Son cuatro asuntos que tienen unas dimensiones enormes y vamos a dar pasos de gigante juntos", ha asegurado.

Así, la ministra ha compartido la experiencia de España en estos años en los que, ha dicho, "apostando por la Agenda de Transición Ecológica, se ha demostrado que tiene resultados, porque la sociedad tiene que percibir que esto funciona, que es una oportunidad".

En este sentido, se ha referido a medidas como la Agenda de Transición Energética, que consigue que "ahora tengamos una electricidad casi un 57% renovable y eso nos hace menos vulnerables a contextos geopolíticos extraordinariamente volátiles, inciertos y complicados"; y ha subrayado que en España hay una superficie terrestre protegida que está "casi en el 37%".

Asimismo, ha apuntado que se ha ratificado el Tratado Global de los Océanos, "el primer país europeo en hacerlo"; además de subrayar el "firme compromiso con preservar nuestros recursos hídricos" y de los "pasos importantes" en la recuperación del lince ibérico, el oso pardo o la cerceta pardilla, "que estaban en situación realmente dramática en nuestro país".

La ministra ha aludido, igualmente, a la apuesta de España "por tener esa ciencia como base de la política" y ha señalado el desarrollo de un informe de riesgos e impactos del cambio climático "donde hemos identificado 141 riesgos para nuestro país en distintos sectores", lo que, ha apuntado, "nos va a permitir es determinar cómo diseñamos las políticas, cómo nos anticipamos, cómo estamos mejor preparados".

Asimismo, ha destacado la importancia de dos hitos que se van a desarrollar en este encuentro, como es la aprobación de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, con un horizonte 2030; y la Declaración Ministerial.

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha expresado el compromiso en esta materia y ha apuntado que la región tiene "una riqueza de biodiversidad, de agua, de recursos incomparables. Sin nosotros no hay posibilidad de enfrentar bien los temas de cambio climático". "¿Pero, cómo vamos en este combate? Vamos mal", ha dicho, por lo que considera que "tenemos que hacer más".

Para Allamand, habría que cambiar la palabra "amenaza" para referirse al cambio climático, por otras como "crisis, desastre o catástrofe". "Tenemos que actuar", ha incidido, al tiempo que ha subrayado la "paradoja" de que iberoamérica produzca "solamente el 10% de los gases de efecto invernadero, pero somos una de las regiones más impactadas por el cambio climático".

También ha precisado que en 2024, la región alcanzó "el récord de temperatura de calor desde que se tiene registro" y que la zona es "el tesoro de la biodiversidad del mundo, con el 40, el 50%", aunque la tasa que se calcula de extinción de especies "está más alta y más rápida que nunca de lo que se tenga registro y eso también nos está afectando a nosotros".

Asimismo, Allamand ha indicado que tienen el 30% del agua dulce del planeta, pero "estamos teniendo un enorme proceso de destrucción de los glaciares y sin glaciares, más allá de lo que podría ser el Amazonas, no hay agua".

Ha abogado por "tratar de tener posiciones comunes frente a las distintas instancias". "Si queremos influir, no podemos ir cada uno de nosotros por su cuenta, tenemos que ir en conjunto", ha dicho, por lo que ha instado a tener "posiciones comunes iberoamericanas" en los ejes y acciones que propone la Agenda Medioambiental y en aspectos a tratar en próximos encuentros como los combustibles fósiles.

También ha dicho que trabajan "muy intensamente para que en la Cumbre de Madrid tengamos un sistema iberoamericano de respuesta a los desastres naturales.