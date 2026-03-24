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Rusia ataca el centro histórico de Leópolis, declarado patrimonio de la UNESCO y daña una iglesia barroca

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Las fuerzas rusas han atacado este martes el centro histórico de la ciudad ucraniana de Leópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), produciéndose daños en la iglesia barroca de San Andrés e hiriendo al menos a dos personas.

"Rusia ha atacado un concurrido centro urbano a plena luz del día. Hace apenas unos minutos, drones ruso-iraníes han atacado la ciudad de Leópolis, hiriendo gravemente a dos personas. Uno de los objetivos era la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO", ha denunciado la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en redes sociales.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha instado en un mensaje difundido en redes sociales al director general de la UNESCO, Jaled el Enany, a responder "de inmediato" frente a dicho "crimen en los términos más enérgicos".

"Ucrania utilizará todos los mecanismos disponibles para proteger nuestro patrimonio cultural y garantizar la rendición de cuentas (...) No solo el centro de la ciudad, sino también las zonas residenciales de Leópolis se han visto afectadas", ha señalado.

Según la UNESCO, la ciudad de Leópolis fue fundada a finales de la Edad Media y se ha preservado prácticamente intacta su topografía urbana medieval. La iglesia de San Andrés, ubicada cerca de la Plaza Soborna, forma parte del llamado conjunto religioso de los Monasterios Bernardinos.

El alcalde de la ciudad, Andrii Sadovii, ha indicado en redes sociales que hay al menos 17 heridos que han sido trasladados a hospitales de la ciudad a raíz del ataque. "Los bomberos están extinguiendo el incendio en la vivienda", ha indicado, en alusión a las llamas que se han desatado tras impactar un dron en un edificio residencial cercano a la iglesia.

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