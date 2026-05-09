Agencias

El Sevilla remonta (2-1), ve la luz y aumenta el lío en el que se ha metido el Espanyol

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Sevilla, 9 may (EFE).- El Sevilla remontó (2-1) un partido que perdía en la recta final y ve la luz en su intento de salvar la categoría a falta de tres jornadas para que concluya LaLiga, mientras que el Espanyol enreda aún más el lío en el que se ha metido en la segunda vuelta del torneo, en la que no ha logrado la victoria y en la que empieza a ver de cerca los puestos de descenso.

Se adelantaron los espanyolistas en las botas del extremo inglés Tyrhys Dolan en los primeros minutos de la segunda parte, pero el central Andrés Castrín y el delantero nigeriano Akor Adams pusieron el 2-1 definitivo en los últimos minutos.

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