Guillermo Silva: "Poder regalar esta victoria a mi país es lo máximo"

Redacción deportes, 9 may (EFE).- Guillermo Silva (XDS Astana), que este sábado hizo historia al convertirse en el primer ciclista uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia y en vestir la 'maglia' rosa de líder de la ronda transalpina, aseguró que poder "regalar" este triunfo a sus compatriotas es "lo máximo".

"En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo", señaló Silva a la conclusión de la etapa.

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Un triunfo que Silva que como reconoció era un "poco inesperado", pese al buen rendimiento en la presente campaña del ciclista 'charrúa' que ya el pasado mes de abril se alzó con la victoria en la general y dos triunfos de etapa en el Tour de Hainan (China).

"La verdad es que es una victoria un poco inesperada, porque llega en la segunda etapa de mi primer Giro de Italia. Sabíamos en la condición que estábamos, pero siempre es muy difícil ganar en una gran vuelta", explico Silva.

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Un triunfo de etapa que parecía imposible para el uruguayo cuando en la última subida de la jornada el danés Jonas Vingegaard, el máximo favorito a la victoria final, se escapó en compañía del italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)

Trío cabecero que alcanzó los últimos dos kilómetros del la etapa con una veintena de segundos que el XDS Astana, liderado por un voraz Christian Scaroni, logró enjugar para que Guillermo Silva pudiese alzarse finalmente con la victoria de etapa y la 'maglia' rosa.

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"Scaroni puso un ritmo muy fuerte, cerró el hueco y luego me pudo lanzar. Yo por mi parte sólo tuve que mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros y lanzar mi esprint para poder conseguir la victoria. Así que esta victoria es de todo el equipo", concluyó Silva.