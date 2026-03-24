Malí anuncia la "neutralización" de "numerosos combatientes enemigos" en dos operaciones militares

Las Fuerzas Armadas de Malí difundieron que ejecutaron una emboscada en Tabkoro, ubicada en la región meridional de Sikasso, además de un bombardeo de precisión en Dioura, en el centro de Ségou, en acciones que resultaron en la muerte de varios sospechosos de pertenecer a grupos armados. Aunque no se ofrecieron cifras exactas de víctimas ni detalles sobre la afiliación de los supuestos combatientes, el anuncio mostró la posición oficial sobre la neutralización de enemigos en ambos operativos. El Ejército afirmó que estas intervenciones responden a la intención de eliminar espacios seguros para grupos armados, según reportó el medio Europa Press.

El comunicado de las Fuerzas Armadas, difundido a través de sus canales institucionales, contextualizó que la primera de las operaciones consistió en una emboscada contra un supuesto grupo armado terrorista en Tabkoro, en la región de Sikasso. Según publicó Europa Press, tras este enfrentamiento, los militares aseguraron haber recuperado material, además de neutralizar a los individuos calificados como enemigos, sin registrar bajas entre los efectivos gubernamentales. El texto oficial evitó concretar el número de fallecidos ni la identidad precisa de los combatientes.

En relación con la segunda operación, el Ejército detalló que sobre Dioura, en la región de Ségou, se realizó un bombardeo con precisión que provocó la muerte de más de diez presuntos terroristas. Este operativo se encuadra dentro de los esfuerzos oficiales para combatir la inseguridad en amplias zonas del país, conforme presentó Europa Press en su cobertura.

Las autoridades militares felicitaron directamente a los efectivos por su "profesionalidad" durante ambos despliegues e hicieron énfasis en que, a partir de estas acciones, los espacios boscosos han dejado de ser refugio seguro para los grupos armados dentro del territorio nacional. El Ejército subrayó su determinación de perseguir a estos grupos "sin descanso en todo el territorio nacional", de acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press.

Estos anuncios se producen en un contexto político marcado por la presencia de una junta militar que asumió el control del país tras los golpes de Estado ocurridos en agosto de 2020 y mayo de 2021, encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. Según informó Europa Press, desde la llegada de Goita al poder, Malí ha intensificado su colaboración con Rusia, lo cual ha producido un distanciamiento respecto de Francia y otros antiguos aliados occidentales.

El respaldo a la intervención militar y el tono de los comunicados reflejan la estrategia de las autoridades para responder al contexto de inseguridad que afecta varias regiones de Malí y que involucra a diversas formaciones armadas que operan en el país. Europa Press consignó que la declaración oficial insistió en la importancia de mantener la presión sobre estos grupos y de no permitir la existencia de espacios de protección o refugio dentro de las fronteras nacionales.

A pesar de los sucesos, las Fuerzas Armadas de Malí no ofrecieron detalles adicionales sobre la cantidad exacta de víctimas entre los presuntos combatientes, ni especificaron la facción a la que pertenecerían. El comunicado priorizó reafirmar el compromiso militar con el restablecimiento de la seguridad y la integridad territorial, en concordancia con la política de la actual administración, que continúa enfrentando desafíos complejos relacionados con la violencia y la presencia de grupos armados, según consignó Europa Press.