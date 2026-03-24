Agencias

Líbano declara persona 'non grata' al embajador de Irán y le ordena abandonar el país

El jefe diplomático libanés, Yusef Ragi, comunicó la salida obligatoria de Mohamad Reza Shibani dentro de cinco días, consecuencia de acusaciones contra Teherán por intervenir en política interna, marcando un nuevo episodio de creciente hostilidad entre ambas naciones

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Las tensiones diplomáticas entre Beirut y Teherán tomaron un nuevo matiz con la decisión del ministro de Exteriores libanés, Yusef Ragi, de exigir la salida del embajador iraní Mohamad Reza Shibani antes del domingo. Esta determinación se da tras acusaciones formales de intervención iraní en la política interna del Líbano, según consignó el medio original.

Ragi comunicó a través de un mensaje en redes sociales que ha instruido al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes a convocar al encargado de negocios iraní en suelo libanés para informarle sobre la revocación del plácet al embajador Shibani. De acuerdo con la declaración, el diplomático iraní tiene plazo hasta el 29 de marzo de 2026 para salir del territorio nacional, según detalló la fuente informativa.

El medio informó que el gobierno libanés adoptó la medida en respuesta a la serie de ataques llevados a cabo por el partido-milicia chií Hizbulá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra Israel, sucesos que provocaron una condena pública desde el Ministerio de Exteriores del Líbano por considerarlos una injerencia directa en la soberanía y los asuntos domésticos libaneses.

El encargado de negocios iraní ya había sido citado hace dos semanas después de los citados ataques, contexto en el que las autoridades libanesas reiteraron su rechazo a la participación de actores extranjeros en las dinámicas políticas y de seguridad dentro del país. Tal como publicó la fuente, la postura oficial del gobierno libanés ha sido insistente en denunciar el respaldo de Teherán a Hizbulá, organización cuyo rol en el conflicto regional se mantiene como un punto de fricción constante entre ambos Estados.

El ministro Ragi se ha manifestado de manera reiterada sobre el respaldo iraní a Hizbulá, a quien responsabiliza de contribuir a la desestabilización interna a través de la injerencia foránea. Según la fuente, estas declaraciones se enmarcan en un escenario de relaciones cada vez más frágiles entre Líbano e Irán, agravadas tanto por el apoyo logístico y político de Teherán a grupos armados en territorio libanés como por los recientes episodios de violencia en la región.

El medio destacó que la declaración de persona 'non grata' y la consecuente expulsión del máximo representante diplomático iraní representan uno de los gestos más severos que el Líbano ha adoptado en el último tiempo frente al gobierno de la República Islámica de Irán, incrementando así el distanciamiento bilateral en un momento caracterizado por la volatilidad en Medio Oriente.

El trasfondo de estas acciones incluye no solo inquietudes sobre la estabilidad interna libanesa, sino también temores de arrastre hacia el conflicto regional entre Irán e Israel, al que Hizbulá se encuentra íntimamente ligado por sus acciones militares y políticas, según explicó la fuente señalada.

La medida anunciada por Yusef Ragi aún no ha motivado una reacción pública de la embajada iraní en Beirut. Sin embargo, la iniciativa ya repercutió en la atención internacional sobre las complejas relaciones entre ambos países y el papel que juega Hizbulá como eje de disputa, según reportó la fuente original.

El seguimiento a los acontecimientos podría arrojar nuevas consecuencias sobre la diplomacia regional, impactando tanto en la postura de Líbano frente a otros actores regionales como en la política exterior iraní en Medio Oriente, según las proyecciones compartidas por diversas voces en la publicación consultada.

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