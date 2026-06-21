Wyndham Clark acaricia su segundo Abierto de Estados Unidos

Washington, 20 jun (EFE).- El estadounidense Wyndham Clark amplió este sábado a seis golpes su ventaja al frente del Abierto de Estados Unidos tras la disputa de la tercera ronda en el Shinnecock Hills Golf Club (Nueva York).

Clark, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2023, entregó una tarjeta al par, con un eagle, dos birdies y tres bogeys, pero aprovechó la mala jornada de sus perseguidores para ampliar en dos golpes su liderato.

El estadounidense mantiene un acumulado de -7 tras una excelente primera ronda el jueves, de seis bajo el par.

Su principal amenaza es ahora su compatriota Scottie Scheffler, a seis golpes tras completar este sábado el recorrido con 69 golpes (cuatro birdies y tres bogeys).

Scheffler está empatado en -1 con los también estadounidenses Sahith Theegala y Sam Stevens y el surcoreano Tom Kim.

Por su parte, el argentino Emiliano Grillo es el latinoamericano mejor clasificado, en la sexta posición de la tabla con el par acumulado, a siete golpes de Clark.

Grillo entregó este sábado una tarjeta de 67 golpes (-3) con cinco birdies y dos bogeys, lo que le permitió escalar 40 posiciones.

El norirlenadés Rory McIlroy se hundió tras firmar un +3 para el mismo acumulado, mientras que el chileno Joaquín Niemann tiene un +5, el español Ángel Hidalgo un +7 y el colombiano Nicolás Echevarría un +9.