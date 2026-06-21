Emerse Faé, contento pese a la derrota aunque lamenta la falta de 'Fair Play' de Alemania

Toronto (Canadá), 20 jun (EFE).- El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, afirmó este sábado que su equipo salió reforzado pese a la derrota por 2-1 ante Alemania en el Mundial 2026, aunque lamentó la falta de 'Fair Play' del conjunto germano en una acción de la segunda parte y atribuyó la diferencia final a la mayor experiencia del grupo de Julian Nagelsmann.

"Tenemos el orgullo de haber marcado primero y de haber tenido una buena ocasión para hacer el 1-2. Estoy muy contento del comportamiento de mis jugadores durante estos 90 minutos", declaró Faé en la rueda de prensa posterior al partido.

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El técnico marfileño consideró que Costa de Marfil ofreció "un buen rendimiento frente a uno de los grandes favoritos" y sostuvo que la derrota puede servir de aprendizaje para lo que queda del torneo.

Faé explicó que la diferencia estuvo en la experiencia alemana para manejar los momentos decisivos. "Alemania se ha basado en la experiencia, en la manera de gestionar los tiempos fuertes y débiles. En nuestros buenos momentos de la segunda parte, podíamos haber metido ese segundo gol", señaló.

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El seleccionador recordó que, justo después del empate alemán, su equipo tuvo una ocasión clara para hacer el 1-2, pero no la aprovechó. "Ellos, cuando han tenido esa segunda oportunidad, la han metido. Lo que más ha marcado este partido es la tranquilidad que ha tenido Undav para marcar ese segundo gol", añadió.

El entrenador marfileño mostró su malestar por una acción en la que Wilfried Singo lanzó el balón fuera por una lesión y Alemania no lo devolvió. "Nos hubiese gustado tener un poquito más de 'Fair Play' de una gran selección como Alemania”, afirmó.

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"Era un partido de mucha calidad, con selecciones que habían hecho méritos para ganar. Alemania no nos ha robado aquí nada. Merecía la victoria también, pero creo que es una gran nación del fútbol y nosotros lo tomamos como ejemplo para seguir creciendo. Me ha decepcionado un poco esa falta de 'Fair Play' de Alemania”, agregó.

Faé explicó además que, tras el encuentro, habló con el lateral alemán Nathaniel Brown para pedirle humildad. “Ha hecho un gran partido, está jugando en una selección muy grande y creo que no necesita hablar mal de nosotros”, dijo.

Preguntado por Elye Wahi, aseguró que el delantero no tuvo problemas en su preparación pese a las dudas logísticas sobre su entrada en Canadá, pero explicó que optó por Evan Guessand porque necesitaba "un jugador que lograra aguantar balones" ante la defensa alemana.

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Costa de Marfil, que aún depende de sí misma para clasificarse, cerrará la fase de grupos el jueves ante Curazao. Faé advirtió de que no espera facilidades. “No esperamos que Curazao nos deje ganar. Será una batalla, una lucha sobre el campo”, dijo.

“Lo positivo es que todavía tenemos nuestro destino en los pies. Si ganamos el jueves nos clasificaremos, y veremos si será como primeros, segundos o terceros. Tenemos que ir a por la clasificación”, concluyó.