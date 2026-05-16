Agencias

El exministro de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

Guardar

Londres, 16 may (EFE).- El ex ministro británico de Sanidad Wes Streeting confirmó este sábado que se presentará a la contienda para el liderazgo laborista del primer ministro, Keir Starmer.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré", declaró a los periodistas en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política 'Progress', días después de dimitir del Gobierno en descontento con el liderazgo de Starmer.

PUBLICIDAD

La autoridad del jefe del Gobierno ha quedado debilitada después de que más de 80 diputados laboristas pidieran su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un avión con 132 pasajeros se sale de la pista al despegar en Croacia sin causar heridos

Infobae

Bruselas celebra el 30 aniversario del desfile anual Orgullo LGTBI con miles de personas

Infobae

Ecuador acogió por primera vez reunión iberoamericana sobre reservas de biósfera

Infobae

Trump avisa que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo y "más vale" que Teherán culmine las negociaciones

Trump avisa que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo y "más vale" que Teherán culmine las negociaciones

Previa del Atlético de Madrid - Girona FC

Previa del Atlético de Madrid - Girona FC