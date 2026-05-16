El exministro de Sanidad dice que se presentará a la contienda por el liderazgo laborista

Londres, 16 may (EFE).- El ex ministro británico de Sanidad Wes Streeting confirmó este sábado que se presentará a la contienda para el liderazgo laborista del primer ministro, Keir Starmer.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré", declaró a los periodistas en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política 'Progress', días después de dimitir del Gobierno en descontento con el liderazgo de Starmer.

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La autoridad del jefe del Gobierno ha quedado debilitada después de que más de 80 diputados laboristas pidieran su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales. EFE