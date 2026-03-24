El Senado de EEUU confirma al republicano Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional

El inicio de la gestión de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se produce en un clima de incertidumbre financiera, ya que miles de empleados federales permanecen sin sueldo por la suspensión presupuestaria que afecta al Departamento desde febrero. El medio The Hill detalló que el Senado estadounidense confirmó a Mullin con 54 votos a favor y 45 en contra luego del controvertido despido de la secretaria saliente, Kristi Noem, tras el operativo de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Minneapolis en el que dos ciudadanos estadounidenses murieron a causa de disparos efectuados por agentes federales.

Según informó The Hill, Mullin, quien representó a Oklahoma en el Senado desde 2023 y cuenta con antecedentes en combates de artes marciales mixtas, asumirá el cargo el 31 de marzo. La designación ocurre en medio de un cierre presupuestario que se originó cuando expiró la prórroga impulsada por sectores demócratas para intentar impulsar cambios en el ICE tras los incidentes en Minneapolis.

Durante la suspensión presupuestaria, el DHS enfrenta el bloqueo de sueldos para miles de empleados, así como la paralización de partidas destinadas a reembolsos por desastres. Sin embargo, el ICE sigue manteniendo operaciones debido a la financiación obtenida a través de la ‘One Big Beautiful Bill Act’, una ley promulgada en junio que otorga recursos individuales al cuerpo federal, incrementando el gasto militar y el control migratorio tras una reducción generalizada de impuestos. Esta disposición legislativa permite que, pese al cierre del Departamento, el ICE siga activo, lo que ha generado controversias entre sectores políticos.

El proceso de confirmación de Mullin quedó marcado por un profundo debate entre los partidos. El senador demócrata por Michigan, Gary Peters, manifestó rechazo a su idoneidad para encabezar el DHS, según publicó The Hill. Peters declaró que Mullin carece de la experiencia y del temperamento necesario para una dependencia de esa envergadura. Peters subrayó sus preocupaciones respecto a la actitud del nuevo titular frente a la violencia política y cuestionó el mensaje que esto podría enviar a toda la estructura del Departamento, citando episodios anteriores como el intento de agresión física a un testigo durante una audiencia del Senado en 2023.

Otra voz crítica fue la de Catherine Cortez Masto, senadora demócrata por Nevada, quien expresó en un comunicado publicado en su propio sitio web que teme una falta de independencia de Mullin frente al presidente Donald Trump y una continuidad de las políticas que impulsó su antecesora. Cortez Masto argumentó que los métodos de Mullin para liderar el Departamento podrían no diferir de los observados bajo la conducción de Noem, señalando la posibilidad de que se convierta en un ejecutor directo de las decisiones del Ejecutivo.

El nombramiento recibió también la validación directa del presidente Donald Trump, quien al anunciar la designación se refirió a Mullin como un “guerrero” alineado con el movimiento Make America Great Again (MAGA). Según consignó The Hill, Trump resaltó que el nuevo secretario posee la sabiduría y la valentía requeridas para impulsar la agenda de “América Primero”, consigna central para su administración y su corriente ideológica.

El contexto actual, marcado por la parálisis presupuestaria y la autonomía operativa del ICE, ha exacerbado las tensiones políticas en torno a la política migratoria y la seguridad interior. La salida de Kristi Noem ocurrió tras la presión generada por el operativo en Minneapolis, suceso que resultó determinante en el cese de la anterior secretaria y en la posterior urgencia por designar un reemplazo, según el recuento realizado por The Hill.

Mientras tanto, el futuro inmediato del Departamento de Seguridad Nacional dependerá en parte de la capacidad de Mullin para restablecer los servicios afectados por el cierre, abordar demandas internas provenientes de los empleados y responder a las demandas externas relacionadas con la política migratoria y la gestión de emergencias. El impacto de la reciente legislación que favorece al ICE establece un precedente para futuros debates sobre la asignación de recursos y la prioridad gubernamental sobre distintas áreas de seguridad nacional, según informó el medio estadounidense.

La situación de miles de trabajadores federales que han visto suspendidos sus salarios y otros beneficios, junto al debate en torno al liderazgo y la independencia política en el Departamento, coloca a Markwayne Mullin en el centro de una gestión bajo observación pública y de múltiples organismos. Además, las voces dentro del propio Senado evidencian la división respecto al rol que deberá jugar el nuevo secretario y la relación que mantendrá con la Casa Blanca y su agenda política.