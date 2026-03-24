El republicano Markwayne Mullin jura el cargo como nuevo secretario de Seguridad Nacional de EEUU

El Senado de Estados Unidos avaló la designación de Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional con 54 votos a favor y 45 en contra, marcando un cambio en la dirección del departamento tras la destitución de Kristi Noem debido a los operativos federales realizados en Mineápolis, Minnesota, donde la actuación policial dejó dos personas fallecidas. Según reportó la agencia de noticias, Mullin alcanzó el cargo luego de jurar en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el acto de toma de posesión, Mullin expresó su compromiso con la equidad, señalando que su trabajo es “proteger a todo el mundo por igual”, sin importar diferencias políticas entre los estados del país. Según consignó el medio, el nuevo secretario agradeció al mandatario la confianza depositada en su persona para liderar la institución y afirmó su voluntad de “velar por la seguridad del pueblo estadounidense y proteger la patria”, enfatizando que “lucharé por su familia igual que lucho por la mía”.

La llegada de Mullin a este puesto se da mientras el Departamento de Seguridad Nacional se encuentra sometido a suspensión presupuestaria desde febrero, luego de que se agotara la prórroga asignada por el bloque demócrata que buscaba introducir reformas tras las acciones previas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De acuerdo con lo publicado, esta situación dejó a miles de empleados sin salario y afectó partidas presupuestarias, a excepción del ICE, que mantiene operaciones gracias al financiamiento otorgado por la ‘One Big Beautiful Bill Act’. Esta legislación, aprobada en junio, implicó una reducción de impuestos y un aumento significativo en el gasto militar y en la vigilancia migratoria, detalló el medio.

El presidente Trump resaltó el perfil único de Mullin, describiéndolo como un “representante fantástico” y un “defensor excepcional de nuestras queridas comunidades tribales”, y subrayó que se trata del primer integrante de la Nación Cherokee en asumir una cartera dentro del gabinete presidencial. La Nación Cherokee, a la que pertenece Mullin, representa la tribu nativa americana más numerosa en Estados Unidos, con más de 140.000 miembros en el estado de Oklahoma, según datos difundidos por la misma fuente.

Markwayne Mullin, antes de asumir la titularidad de Seguridad Nacional, fue senador republicano por Oklahoma tras conseguir un escaño en el Senado en 2023. Además, cuenta con una trayectoria previa como luchador de artes marciales mixtas. El nuevo secretario ha manifestado en declaraciones en redes sociales que una de sus primeras prioridades será concluir con las “disputas partidistas” y reabrir la institución, lo que realizará cuando asuma formalmente el cargo al relevar a Kristi Noem el 31 de marzo.

El relevo en la Secretaría responde directamente a los incidentes en Mineápolis, donde la intervención de agentes federales, incluidos funcionarios del ICE y de la Patrulla Fronteriza, resultó en la muerte por arma de fuego de Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos de 37 años y ciudadanos estadounidenses. El operativo provocó controversia a nivel nacional y fue uno de los detonantes para la salida de Noem y la posterior designación de Mullin, tal como recogió la fuente informativa.

Mullin insistió en que su gestión buscará evitar divisiones políticas y velar por la seguridad de toda la población, mientras que el Departamento enfrenta el desafío de restablecer su funcionamiento pleno tras la suspensión presupuestaria vigente desde febrero. El contexto presupuestario también condiciona el funcionamiento de las diferentes áreas de la cartera, ya que aunque el ICE mantiene sus actividades gracias a financiamiento particular, el resto de los empleados y operaciones permanecen afectados.

El nombramiento de Mullin, además de su relevancia política, representa un hito histórico para la participación nativo-americana en el gobierno federal de Estados Unidos. El presidente Trump destacó este hecho, aludiendo al papel de la Nación Cherokee en la historia y presente del país, y enfatizó la confianza en la capacidad de Mullin para liderar el departamento durante un periodo de tensiones institucionales y sociales.

Tanto la ceremonia de juramentación como las declaraciones de los protagonistas han elevado la atención sobre el futuro de la seguridad nacional y la articulación de nuevas políticas tras los episodios ocurridos en Mineápolis y el conflicto institucional generado por el cierre presupuestario. Según reportes del medio, se espera que la nueva dirección, con Mullin al frente, priorice el restablecimiento del funcionamiento administrativo y la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad y la tranquilidad para toda la ciudadanía, sin distinciones partidistas ni étnicas.