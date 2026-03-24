El petróleo retoma la senda alcista y vuelve a superar los 100 dólares por barril

La cotización del crudo Brent supera actualmente los 100 dólares por barril, muy por encima de los 72 dólares que se registraban antes del inicio de la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos, reflejando un escenario de volatilidad y preocupación en los mercados internacionales. De acuerdo con la información difundida por el medio, las continuas subidas en el precio del petróleo se ven potenciadas por la incertidumbre sobre la situación geopolítica en Oriente Próximo y las consecuencias directas de los recientes enfrentamientos en la región.

Tal como publicó el medio, el fuerte repunte en el valor del Brent sigue a una jornada previa en la que los precios experimentaron un descenso del 17 %, cayendo a los 93 dólares tras el anuncio del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sobre avances considerados “productivos” en las conversaciones con Irán. Al mismo tiempo, el barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó más de un 4 %, situándose en 92 dólares. Este comportamiento errático obedece a la influencia de los factores políticos y la percepción de los operadores de mercado sobre el desenlace de las negociaciones entre Washington y Teherán.

El desplome del lunes ha generado sospechas entre los analistas y operadores financieros, ya que el retroceso se produjo poco después de que se hiciera público el tuit presidencial sobre posibles acuerdos con Irán. En ese corto periodo, aproximadamente 580 millones de dólares, equivalentes a unos 500 millones de euros, cambiaron de manos en apenas 15 minutos, según reportó la misma fuente, lo que ha despertado interrogantes en torno a la posible utilización de información privilegiada con anterioridad al comunicado oficial.

Mientras tanto, la situación en Oriente Próximo continúa generando tensiones. Según consignó la fuente, Israel ha intensificado sus bombardeos sobre territorio libanés, afectando gasolineras, puentes y diversas infraestructuras que, según autoridades israelíes, estarían siendo utilizadas por el grupo chií Hezbolá. Paralelamente, en Irán, se han reportado ataques dirigidos a dos sedes de la Guardia Revolucionaria y una del Ministerio de Inteligencia, así como a depósitos de armamento y sistemas de defensa aérea estratégicos. Esta cadena de ataques directos ha incrementado la percepción de riesgo y alejado la esperanza de una reducción inmediata del conflicto armado.

La prolongación de los enfrentamientos, que ya cumplen tres semanas, se refleja en la evolución de los mercados energéticos. Según detalló el citado medio, la expectativa de que el conflicto se extienda en el tiempo y las dificultades logísticas en el paso marítimo del estrecho de Ormuz, considerado un punto clave para la circulación de cerca del 20 % del intercambio global de petróleo, han agravado la presión sobre los precios. En esa zona se transporta también gas natural licuado y productos relacionados como los fertilizantes.

Esta casi parálisis en el tráfico marítimo en Ormuz ha derivado en una reducción de la producción por parte de los países exportadores del Golfo. Como consecuencia, el valor tanto del petróleo como del gas natural ha registrado incrementos. Los analistas citados por el medio destacan que este el estrecho representa una ruta vital para la energía a nivel mundial, de modo que cualquier alteración tiene impacto directo en los precios y en la oferta internacional.

En contexto de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump ha declarado que Teherán proporcionó a Washington un “premio significativo” relativo a la gestión futura del estrecho de Ormuz, sin especificar detalles sobre el contenido o alcance de ese acuerdo. Esta referencia a un compromiso relevante en el estratégico paso marítimo se produce mientras continúan las supuestas conversaciones de alto nivel entre ambos países, según informó el medio.

Según publicó la fuente original, a pesar de los anuncios sobre avances diplomáticos, los inversores mantienen una postura expectante respecto a una solución rápida del conflicto y persiste la volatilidad en los precios de referencia del petróleo. Las oscilaciones recientes demuestran la alta sensibilidad del mercado a cualquier novedad sobre los movimientos diplomáticos y militares en la región, así como a los posibles escenarios en torno al futuro del abastecimiento energético mundial.