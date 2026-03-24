El delegado avisa de que llegará "hasta donde sea necesario" para garantizar la seguridad en los conciertos de Shakira

La carta remitida por el delegado del Gobierno en Madrid al alcalde de la ciudad insta a reconsiderar la autorización de eventos masivos en el recinto Iberdrola Music hasta que se verifiquen mejoras efectivas en accesibilidad, movilidad y seguridad. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, hizo pública su preocupación por la celebración de los próximos conciertos de la cantante colombiana Shakira, programados en dicho recinto, en medio de persistentes dudas sobre las condiciones del lugar para albergar espectáculos de gran convocatoria. El medio que proporcionó la información, informó que, según Martín, la Delegación del Gobierno “llegará hasta donde sea necesario” para garantizar la seguridad tanto del público asistente como de los residentes en los alrededores, comprendidos entre el distrito madrileño de Villaverde y la ciudad de Getafe.

De acuerdo con la cobertura de la prensa, el delegado reiteró en declaraciones a los medios que el recinto Iberdrola Music “no reúne actualmente las condiciones adecuadas” para acoger conciertos que puedan atraer una alta concentración de personas o provocar un “fenómeno fan”, aludiendo a precedentes como el concierto de Harry Styles, tras el cual se registró una situación de seguridad “dramática” en el momento de la salida del público. Martín expresó su sorpresa ante la decisión de programar nuevamente eventos de estas características en un espacio que, según sus palabras, no ha experimentado mejoras sustanciales en sus accesos o en la gestión de flujos de personas en los últimos años.

El delegado también subrayó las diferencias existentes entre las dinámicas de un concierto con entradas y salidas masivas y las de un festival, como Mad Cool, en donde el movimiento de público se produce de forma escalonada a lo largo de varias horas. A su juicio, la celebración de conciertos multitudinarios en un contexto de accesos limitados maximiza el riesgo tanto para los asistentes como para la movilidad en las zonas cercanas, por lo que considera prioritario un análisis exhaustivo de las condiciones que ofrece actualmente Iberdrola Music.

Martín enfatizó que tanto los asistentes a los conciertos como los vecinos próximos al recinto “merecen” que estos eventos cuenten con todas las garantías posibles y recordó que la Delegación evaluará exhaustivamente la situación y actuará “hasta el final” si no se cumplen los requisitos imprescindibles para la celebración segura de espectáculos de masas.

En el requerimiento dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el delegado del Gobierno reclamó que no se autoricen nuevos eventos de magnitud en el recinto hasta que se constate el cumplimiento “de manera efectiva” de los parámetros de seguridad, accesibilidad y movilidad.

Las declaraciones públicas y la comunicación institucional de Francisco Martín, según publicó el medio, reflejan una postura firme ante la planificación de grandes eventos en recintos que, en su opinión, aún no han demostrado capacidad suficiente para garantizar la seguridad de los miles de asistentes potenciales, ni para minimizar el impacto sobre la población residente en la zona.

El medio detalló que la Delegación del Gobierno en Madrid se mantendrá vigilante respecto a la evolución de la situación en Iberdrola Music y no descarta recurrir a medidas adicionales si se concluye que persiste el riesgo para la seguridad ciudadana en próximos eventos de gran aforo.