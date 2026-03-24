Cultura convoca ayudas para entidades sin ánimo de lucro con un presupuesto de 1,1 millones

Los destinatarios de las ayudas deberán integrar en sus solicitudes un Plan de acción que abarque desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, donde se especifiquen detalladamente las actividades a ejecutar, los objetivos a perseguir y la aportación prevista para reforzar y defender las condiciones del sector profesional cultural. Bajo estas directrices, el Ministerio de Cultura ha abierto la convocatoria de subvenciones orientadas a entidades sin ánimo de lucro de perfil profesional y ámbito estatal, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según detalló el medio que recogió la convocatoria, la dotación económica global para la totalidad de las ayudas asciende a 1,1 millones de euros, estableciéndose que cada entidad podrá optar a una asignación máxima de 25.000 euros y un mínimo de 5.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes natural, iniciado el 25 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Cultura, el programa busca financiar proyectos concretos que favorezcan la representación colectiva, la articulación de intereses comunes en el sector cultural y la implicación de las organizaciones en el proceso de elaboración y ajuste de las políticas públicas culturales. Además, el diseño de estos proyectos deberá contemplar la promoción de la igualdad, la sostenibilidad y la diversidad cultural, por medio de iniciativas con un alcance estratégico y representativo.

El medio BOE comunicó que las subvenciones se podrán destinar, entre otras alternativas, a campañas informativas, acciones directas, elaboración de estudios o informes que tengan como meta la mejora de las condiciones laborales, económicas, sociales o formativas de los profesionales del ámbito cultural. El Ministerio de Cultura también incluyó en los objetivos de estas ayudas la posibilidad de llevar a cabo propuestas orientadas a la participación activa de las entidades en la definición de las políticas culturales, así como en actividades formativas, labores de mediación, sensibilización y difusión.

El BOE puntualizó que, para optar a las ayudas, los proyectos presentados deben encajar en el periodo comprendido para la ejecución, y responder a los fines establecidos: fomentar un sector profesional organizado, reforzar la participación de las entidades en foros y procesos de toma de decisión, e implementar herramientas y recursos que incentiven el desarrollo colectivo de la cultura en España.

Todas las organizaciones interesadas deberán cumplir también con la obligación de aportar información completa acerca de los objetivos, estructura y calendario de acciones previstas, justificando la relevancia y el impacto potencial en el entorno profesional. Según reportó el BOE, se priorizarán aquellas propuestas que estén alineadas con los principios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad medioambiental y respeto a la diversidad cultural.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura subrayó, según publicó el BOE, la importancia de que las iniciativas no se limiten a acciones puntuales, sino que se inserten en marcos de planificación estratégica y representen avances reales para la defensa de los intereses del colectivo profesional cultural, tanto a través de acciones internas como de la interlocución con las administraciones públicas.

El proceso de selección se llevará a cabo una vez concluido el periodo para la presentación de solicitudes, con el análisis de los planes de acción presentados, a fin de garantizar que las ayudas cumplan la función de fortalecer el sector cultural profesional desde una perspectiva integradora y participativa, según comunicó el BOE al divulgar la convocatoria.