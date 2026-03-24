Costa cree que Hungría desbloqueará el préstamo a Ucrania "quizás solo después" de sus elecciones del 12 de abril

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo durante un encuentro en la escuela de Asuntos Internacionales SciencesPo de París que la postura del gobierno húngaro con respecto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania podría modificarse una vez finalicen las elecciones legislativas en Hungría previstas para el 12 de abril. Costa sugirió que el veto de Budapest, impulsado actualmente por el primer ministro Viktor Orbán, funcionaría como una estrategia vinculada al proceso electoral local. Costa planteó esta posibilidad tras ser consultado sobre el bloqueo húngaro a la ayuda financiera para Kiev, la cual ya había sido aprobada en el Consejo Europeo de diciembre, según consignó el medio que cubrió sus declaraciones.

El medio también reportó que Costa no descartó que la negativa húngara a liberar los fondos obedezca a intereses electorales internos. “Sabemos que tenemos elecciones en Hungría el 12 de abril. Por lo tanto, lo que hoy es una herramienta electoral deja de ser útil después de los comicios”, afirmó. El presidente del Consejo Europeo remarcó además que “los húngaros son libres de elegir su futuro Gobierno”, subrayando su respeto por el proceso democrático en ese país. En este sentido, atribuyó la postura de Orbán y su Ejecutivo a una utilización política de la situación, aunque sin afirmar explícitamente que exista una determinación definitiva de revertir el bloqueo tras la votación, según detalló la fuente.

La ayuda bloqueada había sido acordada el 18 de diciembre por el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, recordó Costa. No obstante, la aprobación definitiva requiere de la unanimidad de todos los países del bloque. Hungría ha mantenido hasta el momento su posición contraria, justificando el veto en acusaciones dirigidas a Ucrania vinculadas, entre otras cuestiones, al supuesto sabotaje del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El medio informó que Costa, perteneciente al Partido Socialista portugués, lamentó nuevamente que Hungría no respetara la decisión de la UE de apoyar financieramente a Kiev.

En cuanto al marco normativo de la Unión Europea, Costa explicó que el Tratado “exige unanimidad”, lo cual, en su opinión, no implica que un solo Estado disponga de un derecho de veto absoluto, sino que la obligatoriedad de la unanimidad establece “un deber especial a todos los Estados miembro: el de intentar alcanzar una decisión común”. El dirigente europeo insistió en que todos los países del bloque deben comprometerse “sobre la base de una cooperación leal para intentar encontrar soluciones”.

Costa reiteró que la decisión para la concesión del préstamo ya fue adoptada y ahora solo resta la implementación oficial del crédito. “Hungría no puede retractarse de su palabra. Eso es lo que espero, aunque quizás ocurra solo después del 12 de abril”, señaló el presidente del Consejo Europeo, según recogió el citado medio. A lo largo de su intervención, Costa defendió la legitimidad democrática de los comicios húngaros, pero exhortó a que, culminado ese proceso, se concrete el acuerdo alcanzado en Bruselas.

Durante el mismo debate, Costa ofreció su visión sobre la importancia de la cooperación dentro de la Unión Europea y el riesgo que representa que decisiones estratégicas puedan quedar sujetas a consideraciones domésticas de carácter electoral. Según el medio, el presidente del Consejo Europeo enfatizó la obligación de todos los Estados miembro de mantener el espíritu de consenso y colaboración, especialmente en contextos de crisis.

El préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que permanece bloqueado, representa una parte central del apoyo de la Unión Europea a Kiev frente a la invasión rusa. El medio destacó que la demora en la transferencia de los fondos ha generado preocupación en diversas capitales europeas, que ven en la negativa húngara al desbloqueo una posible fisura en la unidad del bloque.

Las diferencias entre Budapest y el resto de los miembros se han intensificado en los últimos meses, especialmente en lo relativo al respaldo político y financiero a Ucrania. Según publicó el medio, Hungría sostiene que Ucrania ha saboteado el paso de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, argumento que Orbán ha utilizado para justificar su postura. Por su parte, otros países de la Unión Europea han señalado la necesidad de mantener el apoyo a Kiev sin condiciones vinculadas a intereses domésticos de gobiernos individuales.

En el cierre de su exposición, Costa reiteró la expectativa de que, tras las elecciones legislativas de Hungría, Budapest cumpla el compromiso asumido con el resto de la Unión. El presidente del Consejo Europeo insistió en que la implementación del préstamo a Ucrania requiere que todos los Estados miembro actúen de acuerdo con los principios de cooperación y responsabilidad conjunta estipulados en los tratados comunitarios.