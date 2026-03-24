Colonos israelíes asaltan una escuela en los alrededores de la ciudad cisjordana de Tubas

Un grupo de colonos israelíes ha lanzado este martes un ataque contra una escuela situada en los alrededores de la ciudad cisjordana de Tubas, un suceso que se enmarca en el repunte de estos asaltos durante los últimos meses y sobre el que por ahora no hay informaciones sobre víctimas.

El director de Educación de Tubas, Azmi Balauné, ha indicado que los colonos han causado daños materiales en la escuela Al Malé, incluidos daños a las redes de agua y electricidad y el robo de materiales, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

La escuela, que recibe a estudiantes de comunidades beduinas en la zona norte del valle del Jordán, ha sido escenario de actos de vandalismo por parte de colonos durante los últimos meses, si bien este sería el ataque más grave hasta la fecha.

El Gobierno palestino condenó el lunes el aumento de estos ataques y cargó contra la "coordinación" entre las "milicias de colonos" y las fuerzas israelíes, antes de apuntar que este tipo de incidentes forman parte de "una táctica deliberada destinada a profundizar la guerra genocida" contra los palestinos.

Este tipo de incidentes, sumados a las incursiones de las fuerzas israelíes, ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.