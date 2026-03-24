Australia y la UE negociarán la adhesión de Canberra al programa de investigación Horizonte Europa

La Comisión Europea destacó que el programa Horizonte Europa, principal iniciativa europea en materia de investigación e innovación, recibió un aumento de presupuesto de 20 millones de euros para el año 2026. Esta actualización financiera coincide con la intención de otros países, como Canadá y Reino Unido, de sumarse formalmente como socios externos, mientras que India ya abrió una vía para posibles conversaciones de adhesión, tras una cumbre celebrada en Nueva Delhi en enero pasado. En este contexto de expansión internacional, el gobierno australiano anunció que dará inicio a negociaciones formales para que sus instituciones se integren al programa, iniciativa que, de prosperar, permitirá a la comunidad científica del país acceder a los mismos fondos y liderar proyectos alineados con los desafíos globales más relevantes, según informó Europa Press.

En una rueda de prensa conjunta, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicaron el comienzo de estas negociaciones. Según detalló Europa Press, Albanese declaró: “Me complace anunciar que iniciaremos las negociaciones para la adhesión a Horizonte Europa en 2027”. El anuncio formó parte de una comparecencia en la que también se hicieron públicos acuerdos en los ámbitos comercial y de defensa entre ambas partes, lo cual expresa el interés de las dos regiones por estrechar lazos en diferentes áreas estratégicas.

El jefe del Ejecutivo australiano describió a Horizonte Europa como “el mayor del mundo, sin excepción”, y destacó el potencial que ofrece a las organizaciones australianas para acceder a la actual ronda de financiación. Según consignó Europa Press, Albanese subrayó que esta posibilidad abre la puerta a liderar y participar en proyectos de investigación junto a las “mentes más brillantes”, abordando los problemas científicos y tecnológicos más complejos que enfrenta la sociedad en la actualidad.

Por su parte, Ursula von der Leyen enfatizó que el inicio de las conversaciones con Australia representa “una excelente noticia” para la ciencia y la innovación, y recordó que las relaciones en investigación entre ambas regiones se extienden por décadas, lo que confiere un marco de confianza y oportunidades. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la funcionaria alemana señaló que la incorporación australiana al programa insignia de innovación europeo “beneficiará a ambas partes y conectará a nuestras mentes más brillantes con programas a largo plazo bien financiados”, permitiendo la generación de ideas y productos necesarios para ambos bloques.

Actualmente, Horizonte Europa representa el mayor fondo de investigación e innovación dirigido desde Bruselas y se considera el instrumento más amplio y ambicioso de colaboración científica internacional impulsado por la Unión Europea. Europa Press puntualizó que la suma de Australia al programa podría potenciar los intercambios y la capacidad de innovación a escala global, fortaleciendo las alianzas con otros socios no europeos como Canadá, Reino Unido e India.

El mecanismo de adhesión contempla la posibilidad de que instituciones australianas accedan a la financiación disponible, al liderazgo de consorcios multilaterales y a la coproducción de conocimiento mediante la integración a redes de colaboración internacional. De acuerdo con Europa Press, estos pasos requieren negociaciones técnicas y políticas previas, que iniciarían durante este año, con la expectativa de que la adhesión se concrete para el ciclo presupuestario previsto en 2027.

El interés australiano surge en un marco donde la cooperación internacional en investigación muestra un crecimiento sostenido, y la capacidad de acceder y sumar recursos resulta clave para competir en el desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas de impacto global. Europa Press subrayó que el objetivo declarado tanto por Canberra como por Bruselas es amplificar la conectividad, el financiamiento y la capacidad para resolver desafíos sociales y económicos a través de la ciencia.

En paralelo a las conversaciones para la integración, Australia y la Unión Europea profundizan otras áreas de colaboración, como lo reflejan los acuerdos comerciales y de defensa anunciados en la misma comparecencia. Según Europa Press, estas alianzas buscan estrechar la cooperación bilateral y diversificar las oportunidades para ambos territorios en un escenario internacional competitivo en materia de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento.

La posible adhesión de Australia al programa Horizonte Europa se produce en un contexto donde la Unión Europea busca abrir el acceso a su fondo estrella a socios globales estratégicos. Europa Press resaltó el significado de este movimiento para el posicionamiento de la ciencia australiana, ya que podría acceder a recursos, liderar proyectos y forjar nexos colaborativos con otras economías avanzadas y emergentes, impulsando la investigación de frontera y la innovación aplicada en diversos sectores.