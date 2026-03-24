El dato de que entre los fallecidos se hallan figuras del más alto nivel político y militar, incluidas las del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y altos ministros, ha renovado la atención internacional sobre las consecuencias de la reciente ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según informó la cadena pública iraní IRIB, el jefe de la organización de emergencias de Irán, Yafar Miadfar, informó que el recuento de víctimas ha alcanzado cerca de 1.560, entre ellos al menos 210 menores de edad, desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con la cobertura de IRIB, Yafar Miadfar detalló que desde el comienzo de lo que denominó la Guerra de Ramadán se han registrado 1.563 muertes. De esa cifra, al menos 208 corresponden a niños, incluyendo 168 estudiantes de una escuela femenina de Minab. El funcionario agregó que trece de los menores fallecidos tenían menos de cinco años, entre ellos un bebé de solo tres días de vida.

Las cifras actualizadas también fueron recogidas por la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos. Según publicó este grupo, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha provocado más de 1.440 muertes entre civiles iraníes, a los que se suman aproximadamente 1.160 militares que perdieron la vida. La organización señaló que unas 660 víctimas aún no han sido identificadas.

En el listado de víctimas fatales sobresalen numerosos funcionarios y autoridades de primera línea. Según consignó IRIB, figuran entre los muertos el líder supremo, Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé; el ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib; así como destacados comandantes de las Fuerzas Armadas y responsables de otros organismos de seguridad.

El inicio de la ofensiva se produjo en medio del nuevo proceso de negociaciones que Estados Unidos e Irán mantenían con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear. Según reportó IRIB, la escalada militar tuvo lugar en un contexto marcado por importantes tensiones políticas y la búsqueda de entendimientos internacionales que se vieron interrumpidos o entorpecidos por los enfrentamientos. En respuesta a la intervención de Estados Unidos e Israel, el gobierno de Teherán lanzó ataques contra territorio israelí y distintos intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo, como bases militares, en clara reacción a la ofensiva sobre su territorio.

La ofensiva iniciada a finales de febrero ha generado preocupación sobre el impacto humanitario, dada la alta cifra de civiles y menores fallecidos que han informado tanto autoridades iraníes como organizaciones internacionales. Según consignó Human Rights Activists in Iran, la dificultad para identificar algunas de las víctimas producidas en ataques a gran escala ha complicado la elaboración de registros oficiales completos. Las cifras difieren levemente entre las fuentes locales y las internacionales, aunque todas coinciden en la gravedad del balance.

El medio IRIB reportó que las hostilidades persisten en la zona afectada, donde el trabajo de los equipos de rescate y emergencia enfrenta obstáculos debido a la continuidad de los bombardeos y las limitaciones de acceso a ciertas regiones. El número actualizado de víctimas incluye tanto bajas registradas en bombardeos contra infraestructuras civiles —como la escuela femenina de Minab— como entre personal militar y cuadros dirigentes, según especificó la fuente.

Entre los efectos inmediatos se encuentra el aumento de la tensión en la región, derivada tanto de las acciones militares directas como de la reacción de Irán tras los ataques. IRIB detalló que Irán ha priorizado la seguridad nacional mediante operaciones defensivas y represalias dirigidas hacia objetivos israelíes y estadounidenses, en el marco de los enfrentamientos armados y la ruptura del diálogo bilateral.

El desarrollo de los acontecimientos, reportado por Human Rights Activists in Iran y la televisión estatal IRIB, ha puesto en primer plano la vulnerabilidad de la población civil y el alto costo humanitario de una escalada militar. Las cifras de víctimas, que aumentan constantemente en los balances oficiales, reflejan la magnitud del conflicto abierto y las dificultades de gestionar la emergencia humanitaria en el terreno.

En relación con las figuras de alto rango fallecidas, medios oficiales y organizaciones independientes subrayaron el impacto institucional causado por las bajas de ministros y comandantes. Según lo consignado por IRIB, la muerte del líder supremo Jamenei y de otros funcionarios de alto rango añade un elemento de incertidumbre en torno a la gobernabilidad iraní, mientras se mantiene la inestabilidad política derivada de la ofensiva.

Según detallaron fuentes oficiales a la televisión iraní, la mortalidad infantil y las bajas entre menores de cinco años representan una de las dimensiones más críticas de la actual crisis, debido al impacto en familias y comunidades. Las condiciones humanitarias y la atención médica de emergencia se han visto limitadas por las circunstancias del conflicto, lo que, según Human Rights Activists in Iran, podría dificultar la actualización precisa de las cifras de víctimas y el acceso a atención sanitaria adecuada.