Alemania hace un llamamiento a la "unidad europea" ante la "transformación de la relación transatlántica"

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha hecho este martes un llamamiento a la "unidad europea" ante los "profundos cambios" que se están produciendo en la política estadounidense bajo el mandato del presidente, Donald Trump, y en la relación con la OTAN.

"Nuestra relación transatlántica se encuentra en plena transformación", ha declarado el ministro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) durante un acto conmemorativo del 75º aniversario de la refundación del Ministerio que él mismo encabeza tras la Segunda Guerra Mundial.

Así, ha lamentado que "dado que la seguridad en Europa podría estar en peligro de forma más contundente que en los últimos 75 años, esta debe convertirse en nuestra máxima prioridad".

Además, ha pedido "no olvidar que fueron sobre todo los estadounidenses los que liberaron a Alemania del régimen nazi y marcaron la joven república federal". "Hicieron posible la reunificación décadas más tarde", ha añadido.

Poco después, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha dado un discurso en el mismo acto, en el que ha criticado duramente la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual considera una "violación del Derecho Internacional". "No hay motivo alguno para que Alemania se alinee con la Administración Trump", ha aclarado.

"Este conflicto es un desastroso error político y una guerra completamente evitable e innecesaria, si es que su objetivo es impedir que Irán tenga su propia bomba atómica", ha indicado el jefe de Estado alemán.