WhatsApp trabaja en los mensajes temporales que se autoeliminan tras leerlos

Hasta ahora, las imágenes y videos de visualización única en WhatsApp permitían un alto grado de privacidad, pero solo en mensajes individuales y no para textos. Según publicó WABetainfo, este nivel de protección está por llegar también a los mensajes de texto gracias a una nueva función que la empresa está implementando en la versión beta de su aplicación para Android (2.26.12.2). La actualización permitirá que los mensajes enviados en determinados chats desaparezcan 15 minutos después de que el destinatario los abra, mejorando la confidencialidad en las conversaciones, tal como precisó el portal especializado.

WhatsApp ofrece actualmente la opción de mensajes temporales, una configuración del chat que posibilita la eliminación automática de los mensajes después de 24 horas, siete días o 90 días, según la preferencia del usuario. Esta función, detalló WABetainfo, puede aplicarse a toda la conversación si así se elige. Además, la aplicación cuenta con la opción de envío de imágenes y videos que solo pueden visualizarse una vez antes de eliminarse automáticamente, aunque esta característica se encuentra restringida únicamente a mensajes individuales.

La principal innovación que prepara WhatsApp, según reportó WABetainfo, reside en añadir a las opciones temporales habituales una alternativa para que los textos escritos en un chat desaparezcan 15 minutos después de ser leídos. Si el destinatario no llega a abrir el mensaje, la nueva función provocará que dicho mensaje se elimine automáticamente tras 24 horas de haber sido enviado. Esta medida busca dar respuesta a las demandas de usuarios que priorizan la protección de sus datos personales y el control sobre la permanencia de la información compartida a través de la aplicación.

El portal especializado detalló que esta mejora fue identificada en la beta para el sistema operativo Android, lo que sugiere que aún se encuentra en una etapa de desarrollo previo a su lanzamiento oficial al público general. Según consignó WABetainfo, la implementación de esta característica se prevé para una futura actualización, aunque aún no hay una fecha concreta para su llegada definitiva a todos los dispositivos compatibles.

Esta novedad se suma a los esfuerzos continuos de WhatsApp por mejorar la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Como han señalado en ocasiones anteriores, las funciones de autodestrucción de mensajes, junto con las opciones de encriptación de extremo a extremo, forman parte de una estrategia para minimizar los riesgos de exposición de información sensible en caso de accesos no autorizados o robos de dispositivos. WhatsApp refuerza así su propuesta en un entorno digital donde la protección de la información adquiere cada vez mayor relevancia.

WABetainfo ha enfatizado que la función experimental permitirá a los usuarios configurar la opción “después de leer” en los mensajes temporales. De esta forma, los textos no quedarán almacenados permanentemente, lo que otorga mayor autonomía para decidir el nivel de confidencialidad en cada chat. Además, la incorporación de tiempos personalizados para la desaparición de mensajes introduce mayor flexibilidad y adaptabilidad a las diversas necesidades de comunicación, evitando que mensajes que contienen datos privados permanezcan visibles por lapsos prolongados.

El desarrollo de esta función surge luego de que usuarios expresaran su interés por un mayor margen de control sobre cuánto tiempo permanecen los mensajes sensibles dentro de la plataforma. La actualización en prueba actualmente en Android permitirá, una vez esté disponible, que los mensajes desaparezcan en un intervalo mucho menor al de las actuales opciones de 24 horas, siete días o 90 días, avanzando hacia una comunicación más efímera.

El medio WABetainfo también indica que la activación de este tipo de mensajes dependerá de la configuración del propio chat y no afectará a los mensajes antiguos o aquellos que no hayan sido enviados bajo esta opción. El sistema buscará agilizar los trámites manuales de eliminación y reducir el riesgo de filtración involuntaria de información delicada en los dispositivos de los usuarios.

A través de este tipo de medidas técnicas, WhatsApp continúa modificando la forma en que se desarrollan las conversaciones digitales, ofreciendo herramientas que permiten a los usuarios gestionar su privacidad de manera más eficiente. Hasta el momento, esta función está limitada a la versión beta y su implementación definitiva dependerá de los resultados de las pruebas y del feedback recibido por los desarrolladores.

La compañía se mantiene atenta a la evolución de las necesidades y comportamientos de sus usuarios, incorporando mejoras que siguen la tendencia de ofrecer comunicación privada y segura, cuestión central en la competencia con otras aplicaciones de mensajería que ya ofrecen opciones similares. Los próximos meses serán clave para comprobar la acogida de esta función una vez que se extienda a la mayoría de los dispositivos.