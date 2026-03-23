La milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá extiende cinco días más el cese de sus ataques a la embajada de EEUU

El nuevo jefe de seguridad del grupo Kataib Hezbolá, Haj Abú Muyahid al Asaf, recientemente designado tras la muerte de su antecesor, detalló la exigencia de la organización de retirar completamente a las fuerzas militares extranjeras de Irak, abarcando todas las regiones del país. El grupo armado proiraní ha condicionado la extensión del cese de hostilidades a esta expulsión total, así como a la imposibilidad de Estados Unidos de mantener “armas letales ni sistemas de defensa antiaérea” en territorio iraquí, limitando el armamento permitido a un nivel comparable al de instituciones privadas, según sus declaraciones. Esta ampliación del plazo de suspensión de ataques responde también a la necesidad de imponer condiciones propias antes de considerar un alto al fuego definitivo, según informó el medio Europa Press.

La decisión de prolongar cinco días adicionales la suspensión de ataques a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue anunciada por Kataib Hezbolá apenas un día antes de que se agotara el alto al fuego inicialmente proclamado. Europa Press reportó que la milicia, que había implementado un primer cese de hostilidades el jueves, mantiene como requisitos centrales para interrumpir completamente sus acciones armadas el cierre de los bombardeos israelíes sobre Beirut, así como el fin de los ataques aéreos dirigidos contra grupos armados en suelo iraquí. Al Asaf manifestó que, durante la extensión del alto al fuego, la respuesta de la organización a cualquier acción considerada violatoria por parte de Estados Unidos será inmediata y proporcional, e indicó que las informaciones pertinentes sobre su mecanismo de respuesta serán comunicadas al mediador en el conflicto.

El anuncio se da en el contexto de repetidos ataques recientes contra la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, muchos de ellos ejecutados empleando drones, según publicó Europa Press. El plazo de cinco días inicial, dispuesto por la milicia a partir del jueves previo, ahora se duplicará hasta el sábado 28 de marzo. No obstante, la dirección del grupo ha subrayado que el cese de operaciones ofensivas solo se mantendrá durante ese período, advirtiendo que cualquier negativa de Washington a cumplir las demandas, incluida la entrega de ciertas armas, llevaría a consecuencias directas. Al Asaf sentenció que la negativa a entregar armamento se traduciría en la “pérdida de vidas” estadounidenses.

Según consignó Europa Press, el nuevo responsable de seguridad aprovechó el comunicado para deslindar cualquier relación de la milicia con el reciente ataque con dron explosivo contra la sede de Inteligencia iraquí, que el sábado pasado causó la muerte de un agente. En sus palabras, “no vemos ningún beneficio en atacar al servicio de inteligencia iraquí”, y trasladó la responsabilidad a la propia dirección de inteligencia del país árabe, alentando a que redoble sus esfuerzos para evaluar la lealtad y el registro de patriotismo de su personal.

Al Asaf lanzó acusaciones directas contra los oficiales de inteligencia iraquíes de origen kurdo, afirmando que todos los oficiales kurdos estarían vinculados tanto al Mossad como a los estadounidenses. Además, sostuvo que más del 70% del personal restante perteneciente a “la otra secta” mantendría lazos de trabajo estrechos con servicios de inteligencia de Estados Unidos, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El jefe de seguridad del grupo afirmó que estas redes facilitan operaciones que afectan a las Fuerzas de Movilización Popular, coalición de milicias proiraníes parcialmente integrada al aparato estatal iraquí, entre las cuales sobresale Kataib Hezbolá.

“Muchos de los ataques contra las Fuerzas de Movilización Popular no hubieran sido posibles sin la complicidad de estos traidores”, expresó Al Asaf, en declaraciones recogidas por Europa Press. Señaló también que la mayor parte de los oficiales chiíes en Inteligencia iraquí carecen actualmente de poder efectivo dentro de la estructura.

En el entorno regional, Europa Press destacó que las instalaciones y los intereses de Estados Unidos en Irak han sido objetivo de ataques operados por diferentes milicias proiraníes durante las últimas semanas, en respuesta a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos en Irán. Conforme detallan cifras divulgadas por las autoridades iraníes después de la primera semana de enfrentamientos, la escalada ha generado más de 1.200 muertes en el país centroasiático.

La continuidad del conflicto y la intensificación de este tipo de anuncios por parte de Kataib Hezbolá reflejan el complejo panorama de seguridad en Irak, donde la influencia de potencias extranjeras y los equilibrios internos se mantienen bajo presión constante, reportó Europa Press. La organización advirtió que mantendrá la extensión del cese de hostilidades, pero condicionada estrictamente a las demandas impuestas y bajo advertencia de retomar la actividad armada si las partes opuestas no cumplen con lo establecido.