La Comunidad de Madrid unifica la gestión de nóminas y RRHH de 200.000 trabajadores públicos con Cegid Peoplenet

La digitalización de la gestión laboral representa un cambio de gran magnitud para el funcionamiento administrativo de la Comunidad de Madrid. Desde el pasado, estas iniciativas de modernización tecnológica ya han mostrado impacto significativo; tal como explicó Julián Alonso Fernández-Pacheco, jefe de Área de Sistemas de Información Corporativos de Recursos Humanos en Madrid Digital, “por su alcance y número de usuarios, podríamos estar ante uno de los proyectos de digitalización de recursos humanos más relevantes que se están desarrollando actualmente en Europa.” Con este avance, se centraliza la administración de nóminas y recursos humanos de más de 200.000 empleados públicos de la administración autonómica, ahora integrados gracias a la plataforma Cegid Peoplenet.

Según informó el medio, la Comunidad de Madrid ejecutó el despliegue de Cegid Peoplenet como parte del proyecto Origen, cuyo objetivo es homogeneizar y optimizar la gestión de todos los procesos laborales y de talento en la administración pública regional. Este cambio busca elevar la transparencia, simplificar el acceso a la información y poner a disposición de los empleados públicos herramientas digitales que facilitan la administración de nóminas, selección de personal, formación y desarrollo profesional.

De acuerdo con Cegid, empresa proveedora de la solución tecnológica, este sistema se convierte ahora en la referencia para la gestión basada en la nube dentro de la función pública madrileña. La llegada de Cegid Peoplenet no es nueva en la Comunidad: ya en 2019 el Servicio Madrileño de Salud, conocido como SERMAS, puso en marcha el Proyecto Magma en centros sanitarios, creando una base de datos unificada que sustituyó tecnologías previas. Desde su implementación en el sector sanitario, Cegid Peoplenet ha sido utilizado por más de 60.000 trabajadores de salud. Según consignó Madrid Digital, la adopción de esta tecnología multiplicó en más de cinco veces la velocidad de tramitación de nóminas mensuales, logrando gestionar hasta cinco nóminas por segundo, lo que implicó una mejora considerable en la eficiencia administrativa de estas áreas.

Ahora, la administración madrileña valida esta experiencia y amplía el alcance de la herramienta digital al resto de la plantilla pública, consolidando un estándar único a nivel corporativo. A través de este procedimiento, la Comunidad de Madrid busca garantizar la integración de todos los regímenes jurídicos y convenios colectivos existentes en su administración, logrando así una gestión cohesionada para empleados de diferentes sectores.

El medio detalló que, entre las funciones más relevantes de Cegid Peoplenet, destacan los procesos selectivos, lo que significa que las convocatorias de empleo público, así como la administración de bolsas de empleo y los concursos de traslado, se administran en una sola plataforma. Este procedimiento asegura tanto la transparencia como la eficiencia en los procesos de incorporación de personal, criterios cada vez más demandados en la transformación de la gestión pública.

La plataforma también incorpora herramientas específicas para la administración del personal, permitiendo la gestión y actualización estructurada de la relación de puestos de trabajo (RPT) y el conjunto de elementos que forman la vida laboral de los empleados. Según publicó Cegid, la centralización de la información en un solo sistema permite agilizar la toma de decisiones y facilita el acceso tanto para empleados como para los responsables de recursos humanos.

Cegid Peoplenet incluye además soluciones enfocadas en la mejora de la política retributiva, lo que proporciona una gestión integral de los salarios, acciones sociales y presupuestos vinculados al personal. Todo esto se gestiona dentro del mismo programa, buscando eficiencia y control financiero en la administración.

Un punto relevante que suma la solución digital, según publicó la fuente, es el impulso en gestión del talento: el sistema permite atraer, seleccionar y formar personal de manera más ágil y personalizada, lo que atiende las prioridades y retos actuales de la administración madrileña para potenciar el desarrollo profesional y la retención de talento entre los trabajadores públicos.

La iniciativa también contempla mejoras en la autonomía del personal. La plataforma pone a disposición de empleados y gestores un portal digital de autoservicio que facilita la gestión de tareas rutinarias y la comunicación interna, con el objetivo de incrementar la agilidad y simplificar los trámites cotidianos.

En el contexto de la presentación del proyecto, Daniel López Paíno, director de la Unidad de Negocio HCM ILA de Cegid, destacó el compromiso con la modernización administrativa al afirmar que “la extensión de Cegid Peoplenet al conjunto de empleados públicos refuerza nuestro compromiso con la modernización de la Administración y con la mejora continua de la gestión de personas en el sector público”, según difundió la compañía.

Esta estrategia de transformación digital, confirmada durante el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos de 2026, responde a la voluntad de resolver desafíos asociados a las tecnologías tradicionales, optimizando los recursos y mejorando la experiencia de los empleados públicos. La iniciativa, según diversas intervenciones recogidas por los responsables de la Comunidad de Madrid y la firma tecnológica, tiene como objetivo estructurar un nuevo estándar para la administración moderna.

El impacto de la digitalización de los procedimientos de gestión interna en la administración pública madrileña se proyecta en áreas como la eficiencia, la transparencia y la mejora en la captación y formación del talento. La consolidación de Cegid Peoplenet como herramienta de referencia supone una reconfiguración en la manera en que los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid acceden y administran su información profesional, centralizando procesos antes dispersos en sistemas diversos y tecnologías obsoletas.

Los responsables institucionales y los expertos consultados por el medio señalaron que la instauración de un sistema único para la gestión de recursos humanos contribuye a uniformar los procesos, a reducir la duplicidad de tareas y a facilitar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la función pública, creando así condiciones para una administración más ágil y transparente.

El despliegue de esta tecnología de gestión empresarial en la nube no solo cubre las necesidades actuales de digitalización, sino que también simboliza un paso decisivo en el nuevo rumbo de la administración pública de la Comunidad de Madrid, que aspira a establecer un estándar en cuanto a integración, control y modernización en Europa, siguiendo la experiencia positiva ya observada en el sector sanitario regional, según información difundida por los portavoces de la Comunidad y la empresa Cegid.