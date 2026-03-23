Estados Unidos valora medidas para incrementar la oferta interna de diésel

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, indicó que una posible liberación adicional de barriles de petróleo sigue siendo una alternativa, aunque la calificó como una opción poco probable en la coyuntura actual. Según informó CNBC, Wright explicó que el país se comprometió a poner hasta 172 millones de barriles a disposición del mercado, según el acuerdo entre los 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que contempla una liberación total de hasta 400 millones de barriles.

En diálogo con la cadena CNBC, Wright detalló que la administración estadounidense estudia nuevas acciones para aumentar la disponibilidad de diésel en el mercado interno, en respuesta al repunte en los precios de este combustible y de otros recursos energéticos. La estrategia oficial se enmarca en un paquete más amplio de medidas orientadas a atenuar el impacto económico derivado del conflicto con Irán, que ha desembocado en el cierre del estrecho de Ormuz y una alta volatilidad en los mercados internacionales de energía, según publicó CNBC.

El medio CNBC consignó que, aunque el titular de Energía evitó especificar cuáles serán las acciones concretas, confirmó que existen iniciativas en evaluación y que podrían ponerse en marcha en breve. Estas medidas buscan asegurar el abastecimiento doméstico y contener incrementos adicionales en los precios del diésel, sin recurrir a intervenciones directas sobre el comercio internacional del combustible.

Wright subrayó que la administración estadounidense no contempla medidas como la restricción de exportaciones de diésel ni la imposición de controles al comercio internacional de productos energéticos. Explicó que una intervención de este tipo tendría efectos negativos sobre la cadena de producción local. "Si bloqueáramos las exportaciones, tendríamos que reducir la producción de nuestras propias refinerías y producir menos petróleo y menos productos refinados. Eso no sería productivo para Estados Unidos, y ciertamente no lo sería para el mundo", afirmó el funcionario a CNBC. Esta declaración reafirma la postura estadounidense defendida por Wright en ocasiones previas, según recordó el mismo canal, al abordar cuestiones vinculadas a las exportaciones de petróleo.

A raíz de la ofensiva militar conjunto entre Estados Unidos e Israel hacia objetivos vinculados a Irán, la dinámica de oferta y demanda de productos energéticos experimentó cambios bruscos, generando disrupciones de corto plazo y alteraciones en los precios, reportó CNBC. El secretario de Energía justificó las medidas adoptadas amparándose en los resultados previstos a mayor plazo: "Estamos atravesando un periodo de disrupción a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo serán enormes", sostuvo Wright en declaraciones recogidas por CNBC.

La administración de Donald Trump ha buscado alternativas para gestionar el impacto económico de la crisis energética provocada por el cierre de rutas clave de exportación en Medio Oriente. En este contexto, el país trabaja junto a otros socios de la Agencia Internacional de la Energía para balancear la oferta global de petróleo, como detalló CNBC. La opción de liberar barriles adicionales responde a la necesidad de responder a eventuales emergencias en el mercado, aunque actualmente se considera una medida remota.

De acuerdo con la información difundida por CNBC, el foco de las nuevas medidas estará en impulsar la producción interna de diésel, manteniendo sin cambios las reglas de comercio internacional, con el objetivo de estabilizar los precios internos y garantizar el suministro nacional. Las autoridades prevén la pronta implementación de algunas de estas ideas, con la intención de mitigar la presión sobre los consumidores y sobre sectores productivos sensibles al costo energético.