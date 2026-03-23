Agencias

El precio del gas natural sube un 3 %, hasta los 61 euros

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Madrid, 23 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube un 3 % este lunes y cotiza por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh), mientras Estados Unidos e Irán endurecen sus relaciones y adelantan una escalada en su conflicto.

Según datos de mercado recogidos por EFE, en la apertura del mercado holandés, el gas natural avanza el 2,90 %, hasta los 61,06 euros por megavatio hora (MWh).

Y ello, en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región, pero ha alertado de que, si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido así a la amenazada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el pasado sábado dio un plazo de 48 horas a Irán para que abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará sus centrales eléctricas. EFE

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