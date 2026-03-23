Agencias

El oro se desploma en medio de la crisis de Oriente Próximo y ve peligrar los 4.000 dólares

Guardar

El precio de la onza de oro al contado llegaba a bajar este lunes casi un 9% y llegaba a poner en peligro incluso la cota de los 4.000 dólares, que superó por primera vez en noviembre de 2025, tras perder la semana pasada los 5.000 dólares, ante la creciente incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, durante las primeras horas de la sesión del lunes el precio del oro llegaba a bajar un 8,7%, hasta un mínimo intradía de 4.099 dólares, el más bajo desde la última semana de noviembre de 2024, aunque posteriormente recuperaba algo de terreno y limitaba la caída al 4,5%, alrededor de los 4.280 dólares.

De tal modo, el precio de la onza de oro en lo va de 2026 acumula una bajada del 0,6%, mientras que pierde más de un 23% desde el precio récord de 5.595 dólares que llegó a alcanzar el pasado 29 de enero.

"El precio del oro se desploma", resume Kathleen Brooks, analista de XtB, para quien , después de que el metal precioso perdiera la semana pasada la barrera de los 5.000 dólares, "esta semana parece que la barrera de los 4.000 dólares está en peligro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán se desvincula del ataque con misiles contra la base de Diego García y habla de "falsa bandera" de Israel

Teherán niega haber lanzado proyectiles contra el enclave británico y estadounidense, señala una operación encubierta y cita la falta de pruebas oficiales, mientras la OTAN y diversas fuentes internacionales mantienen abiertas todas las líneas de investigación sobre la autoría

Irán se desvincula del ataque

Pedro Sánchez y el PSOE se despiden de Manuel Escudero: "siempre militó en la vanguardia de las ideas"

El fallecimiento del exembajador Manuel Escudero ha generado condolencias desde el Ejecutivo y la agrupación socialista, quienes resaltan su legado como referente intelectual y su firme apuesta por los valores progresistas que marcaron décadas de servicio público

Pedro Sánchez y el PSOE

Poste Italiane lanza una OPA de 10.800 millones sobre Telecom Italia

Poste Italiane lanza una OPA

Díaz llama "clasistas" a PP, Vox y Junts y les pide no tumbar el decreto del alquiler "dentro de 30 días"

La responsable de Trabajo ha arremetido contra populares, ultraderechistas y nacionalistas catalanes, acusándolos de mantener posturas discriminatorias, mientras urge a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a respaldar la ampliación temporal de los alquileres

Díaz llama "clasistas" a PP,

Planas, sobre el plan anticrisis: "Los ciudadanos y las empresas están protegidas"

Planas, sobre el plan anticrisis: