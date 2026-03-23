Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana

La Habana, 22 mar (EFE).- Cuba se recupera paulatinamente este domingo del segundo apagón nacional que sufrió esta semana y el séptimo en año y medio, tras llevar energía a cinco de sus 16 centrales térmicas y dos plantas generadoras, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Hasta ahora se encuentran reconectadas al SEN las centrales termoeléctricas de Santa Cruz y Guiteras, una de las principales del país, así como la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos (centro), y las de Felton y Renté, ambas en la zona oriental.

Veinticuatro horas después del nuevo colapso eléctrico en la isla, el SEN está interconectado desde Pinar del Río (extremo oeste) hasta la provincia Santiago de Cuba (este), refirió el jefe del despacho nacional de carga de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), Lisner Cruz, a la televisión estatal.

Resta por conectar al SEN la provincia Guantánamo, en el extremo este, donde funcionan microsistemas para cubrir servicios vitales.

Según informó la UNE, en La Habana se ha restablecido el servicio de electricidad a cerca del 70 % de sus clientes, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales y el abastecimiento de agua. Pero advirtió que aún persisten las afectaciones por déficit de generación de electricidad y quedan pendientes 90 circuitos por restaurar la corriente.

La reconexión del SEN implica crear microsistemas o "islas" con fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para empezar a generar energía y luego ellas se van interconectando entre sí para llevar electricidad a pequeñas áreas regionales que luego se interconectan y permiten energizar las centrales térmicas productoras de electricidad y sincronizarlas con el SEN.

Durante ese proceso en otros momentos se recurría al apoyo de motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad).

Pero estos equipos generadores de electricidad se encuentran mayormente fuera de operaciones desde que el pasado enero el Gobierno de Estados Unidos dispuso un asedio petrolero sobre la isla que prohíbe la llegada de petróleo y combustibles importados.

Cuba registró esta "desconexión nacional" el sábado por la tarde y a partir de entonces se activó el proceder para reconectar el SEN, cuya caída se presentó tras la salida de operaciones de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas (centro-este) a lo que siguió un efecto "en cascada" que dejó sin servicio a otras generadoras del país, según explicó el directivo del Minem, Lázaro Guerra.

La situación energética de la isla era crítica antes de este nuevo colapso del SEN, con el reporte de prolongados cortes eléctricos en La Habana de unas 15 horas diarias y en las provincias alcanzan hasta por más de 48 horas.

La mayoría de las siete caídas del Sistema han estado asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque los desastres naturales también han influido en estos eventos.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto, y el bloqueo petrolero de EE.UU..

Esta nueva contingencia ha coincidido con la presencia en La Habana de varios cientos de activistas del convoy internacional Nuestra América de solidaridad que ha traído a Cuba medicinas, alimentos, y paneles solares recolectados por una red de organizaciones sociales de Europa, Estados Unidos y México, en medio de las actuales tensiones entre Washington y La Habana.

Las medidas de Washington han dejado al sistema de generación eléctrico cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- y paralizado casi por completo la actividad económica de la isla disparando el descontento social.

En los últimos días se han registrado protestas, principalmente en barrios de La Habana y una manifestación mayor en Morón (centro) que terminó en violencia y dejó al menos cinco detenidos.