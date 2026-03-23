Al menos ocho muertos y más de 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia

“Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a los desafíos vinculados a la falta de actualización del equipo militar y sus consecuencias para la seguridad del personal de las Fuerzas Armadas. Esta declaración surge en el contexto del accidente aéreo ocurrido en la región de Putumayo, el lunes por la mañana, en el que al menos ocho personas perdieron la vida y más de setenta resultaron heridas tras la caída de un avión de transporte del Ejército. De acuerdo con la información publicada por el diario colombiano El Tiempo y recogida por otros medios, la tragedia involucró una aeronave C-130 Hércules con 125 personas a bordo, incluyendo 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, comunicó a El Tiempo que, hasta el momento, se han registrado ocho fallecimientos cuyas identidades todavía se encuentran en proceso de verificación. Además, notificó que al menos 73 personas resultaron heridas y entre ellas, 15 presentan estado crítico. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Fernando Silva, compartió a través de un video difundido en X (antes Twitter) que “han sido rescatados con vida 48 heridos”, aunque advirtió que estos datos continúan bajo revisión.

Según informó El Tiempo, la aeronave cumplía la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba principalmente a personal militar. El accidente se produjo a las 9.50, hora local, poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, en una zona selvática del departamento de Putumayo, tal como confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario precisó que el avión trasladaba tropas de la Fuerza Pública y que, tras el siniestro, unidades militares llegaron hasta el sitio para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate.

El presidente Gustavo Petro aportó otra cifra sobre los afectados, elevando el número total de heridos a 77 y mencionando un fallecido en primera instancia. Petro también señaló que aún no se tiene información sobre el paradero ni el estado de 43 personas que viajaban en el avión. El mandatario solicitó prudencia ante la circulación de datos preliminares y pidió esperar a los resultados de la investigación oficial para esclarecer el número exacto de víctimas y las causas del accidente, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular vídeos e imágenes grabadas por testigos en los que se observa el momento del impacto y a civiles asistiendo en el traslado de militares heridos empleando motocicletas, en un esfuerzo por acelerar la atención. El general Silva recalcó que los datos reportados hasta ahora son provisionales, por lo que los organismos implicados siguen cotejando la información proveniente del sitio del accidente.

Mientras tanto, Sánchez, ministro de Defensa, confirmó a El Tiempo que se han activado protocolos de atención a las víctimas y sus familiares. También anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo y la evaluación del estado de la nave, en la que viajaban un total de 125 personas.

El presidente Petro, según reportó El Tiempo, hizo hincapié en las deficiencias que afectan la capacidad operacional del Ejército, ligadas a demoras administrativas para renovar la flota aérea. A este respecto, manifestó que si quienes gestionan los recursos no responden a las necesidades, deben ser reemplazados. Petro advirtió que no permitirá más demoras, subrayando que está en juego “la vida de los jóvenes”. Además, aseguró que solicitará la compra inmediata de helicópteros y aviones destinados al transporte de tropas, así como la aprobación de nuevos componentes de defensa como antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros.

El ministro Sánchez expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió respeto al dolor de quienes resultaron afectados, exhortando a evitar especulaciones o circulaciones de información no confirmada hasta que se publiquen los informes oficiales. Reconoció la gravedad del accidente, indicando que constituye un acontecimiento de “profunda tristeza” para Colombia, tal como consignó El Tiempo.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen vigentes, mientras equipos de emergencia y fuerzas militares trabajan en la atención de los heridos y la localización de los desaparecidos. La determinación de las causas del accidente permanece en manos de las autoridades, quienes analizarán las comunicaciones, el estado de mantenimiento de la aeronave y otros elementos vinculados al siniestro. Según ha reportado El Tiempo, la movilización de apoyo abarca recursos locales y nacionales destinados a mitigar las consecuencias del accidente.

El Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana han mantenido una coordinación constante con las autoridades regionales y centros de salud para agilizar la evacuación y atención médica de los heridos, conforme ha trascendido en medios nacionales. El impacto de este accidente ha puesto en relieve tanto los riesgos asociados a las operaciones militares en territorio selvático como las dificultades estructurales para el mantenimiento de la flota aérea y la protección del personal desplegado.