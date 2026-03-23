Aagesen cree que sería un "ejercicio de transparencia" que empresas publiquen toda su información del apagón

El presidente de la Comisión de investigación del Senado, Francisco Javier Márquez, informó sobre la recepción de los audios remitidos por las compañías eléctricas respecto al apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, señalando que estos documentos ya están disponibles para los miembros de la Comisión. Esta actualización se produce en el contexto de las investigaciones oficiales y parlamentarias que avanzan tras casi un año del evento. En ese marco, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, reiteró la importancia de que las empresas involucradas publiquen la totalidad de la información relativa al incidente, una solicitud hecha públicamente en varias ocasiones y hasta ahora atendida únicamente por Red Eléctrica de España (REE), según consignó el medio original.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Aagesen argumentó ante la Comisión de investigación del Senado que dar acceso a los datos completos del apagón representaría un acto necesario de apertura y responsabilidad por parte de las compañías eléctricas. La ministra recordó que el Gobierno ya ha solicitado reiteradamente la presentación íntegra de los registros y documentos relacionados con el incidente, sin obtener respuesta positiva de la mayoría de las empresas implicadas. Únicamente REE habría autorizado la publicación de su información, según detalló Aagesen en su comparecencia.

Durante su intervención, la ministra enfatizó la necesidad de que el sector energético facilite detalles completos sobre los hechos sucedidos, insistiendo en que, tras casi un año desde el suceso, resultaría de especial interés para la transparencia que las distintas compañías dieran a conocer sus datos. “Vuelvo a aprovechar en esta Cámara para decir que, casi un año después, sería muy interesante que las empresas, que son propietarias de su propia información, la hagan pública”, expresó la ministra, según difundió el medio. Esta llamada busca avanzar en el esclarecimiento de las causas y posibles responsabilidades en el apagón.

En relación con el papel del Gobierno previo al incidente, Aagesen afirmó que no existieron avisos, alertas ni señales que pudieran anticipar el apagón del 28 de abril. Según reportó el medio, la ministra rechazó que esa jornada existiera alguna advertencia por parte de las administraciones o del entorno regulador energético que permitiera prever el corte masivo de suministro eléctrico. Además, indicó que ninguna de las fuentes de energía renovables desempeñó un papel causal en el incidente, descartando así su implicación en el fallo del sistema.

La ministra también hizo referencia a los tres informes elaborados sobre el evento: el del Comité de investigación del Gobierno, otro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y uno final del panel de expertos europeos de la red Entso-E. Según consignó el medio, todos coinciden en que tanto la normativa aplicable como los mecanismos regulatorios y técnicos existentes en ese momento debieron haber bastado para evitar el apagón. El análisis del panel europeo señala que, con los grupos de respuesta disponibles, habría resultado posible regular la tensión convenientemente.

Durante su comparecencia, al ser preguntada por el senador Miguel Ángel Castellón acerca de la naturaleza inesperada del incidente, Aagesen reiteró que “el evento que ocurrió el pasado 28 fue inédito, impredecible”, como recoge el medio original. Subrayó que los mecanismos, los elementos regulatorios y la normativa nacional y europea estaban en vigor, pero no lograron prevenir el cero eléctrico, según avalarían los tres informes técnicos presentados oficialmente.

Por otra parte, la ministra declinó pronunciarse sobre los comentarios hechos en septiembre por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sobre la realización de un supuesto “experimento” en la gestión de una planta fotovoltaica. Aagesen sostuvo no poseer información al respecto y recalcó que ninguno de los mencionados informes oficiales atribuye responsabilidades específicas a empresas concretas. “Ni el informe del Comité, ni el informe de Entso-E, ni el informe de la CNMC, identifican responsabilidades. El informe identifica las causas, y le recuerdo que lo que dice es bien por falta de programación de capacidad suficiente de control de tensión, bien porque los grupos no lo estaban haciendo según se esperaba o bien una combinación de ambas fueron parte de la causa”, enfatizó la ministra siguiendo los datos consignados por el medio.

Aagesen añadió que los procedimientos administrativos y judiciales en curso requieren cautela y garantías para no comprometer futuras actuaciones legales. Señaló que por este motivo no se han señalado responsables directos, dado que el proceso debe respetar los tiempos y protocolos de las instancias correspondientes. Además, concluyó que el informe oficial determina las causas técnicas del apagón sin asignar culpa individual, abogando por que toda la información se aporte bajo un marco de máxima transparencia, tal como pidió en reiteradas ocasiones durante su comparecencia en el Senado, informó el medio.