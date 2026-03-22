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Vinícius: “Cuando llega este momento de la temporada siempre mejoro”

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Madrid, 22 mar (EFE).- El brasileño Vinícius Junior, autor de un doblete en la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid (3-2) señaló que “no” sabe qué pasa con él pero que “cuando llega este momento de la temporada”, el tramo que define los grandes títulos, “siempre” mejora.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró en Realmadrid TV.

“EStoy muy contento con el partido que hemos hecho. Lo controlamos desde el principio, pero encajamos gol. Estamos evolucionando, trabajando mucho para partidos como estos y para que los madridistas se vayan felices con una victoria”, analizó sobre el encuentro.

"El mérito es de todos: entrenador, jugadores y afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Fuimos a Mánchester, ganamos y defendimos bien. Y aquí tuvimos muy claro desde el principio el plan de partido. Y eso ha marcado la diferencia", completó.

Por último, lamentó que se pare el fútbol de clubes durante dos semanas porque el Real Madrid, en su opinión, está “en buena racha”.

"Una pena. Lo mejor habría sido poder seguir, no parar, porque estamos en una buena racha. Pero nos vamos con las selecciones... Ojalá podamos volver todos sin lesiones porque llega el tramo más importante de la temporada”, dijo.

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