Trump desplegará el lunes al ICE en los atascados aeropuertos de EEUU para acelerar los controles de seguridad

El Consejo Americano de Migración (AIC) denunció la muerte de al menos seis personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en enero de 2026 en centros de detención de Texas, Pensilvania, Georgia y California, y reportó que agentes federales dispararon contra los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante protestas contra el ICE en Mineápolis. Este contexto forma parte del despliegue inminente de agentes del ICE en aeropuertos estadounidenses debido a la ausencia de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), afectada por el cierre parcial del gobierno federal, según informó la cadena CNN.

El jefe de seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, confirmó, de acuerdo con CNN, que este lunes iniciará la presencia de agentes del ICE en terminales aéreas del país. Esta acción busca paliar la falta de trabajadores de la TSA, cuyo personal enfrenta dificultades salariales desde mediados de febrero por la crisis presupuestaria federal. El medio CNN detalló que la ausencia de personal de la TSA ha superado el 9% y que más de 350 agentes han presentado su renuncia desde el inicio de la contingencia presupuestaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado la medida desde el pasado sábado y volvió a referirse al tema horas antes de la confirmación oficial del jefe de seguridad fronteriza. A través de la red social Truth Social, Trump escribió el domingo que el ICE acudirá a las terminales aéreas para “ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos”, apuntando a la responsabilidad de opositores políticos por la situación actual. Según publicó CNN, Trump atribuyó la falta de fondos a la postura de los “demócratas de la izquierda radical”, acusándolos de proteger a individuos que ingresaron ilegalmente al país y de retener recursos previamente acordados.

El ICE, cuya intervención directa en los controles de pasajeros es excepcional, tomará tareas habitualmente desempeñadas por la TSA, organismo que, al igual que el ICE, depende del Departamento de Seguridad Nacional. El medio CNN recordó que esta fuerza de seguridad, el ICE, ha enfrentado críticas de la oposición demócrata y de organizaciones civiles, que han señalado reiteradamente acusaciones de excesos en la aplicación de la ley durante operaciones en diversas ciudades estadounidenses orientadas a la detención de migrantes sin autorización.

Según consignó CNN, la crisis presupuestaria que afecta a la TSA ha impedido el pago de salarios desde la mitad de febrero, factor que ha derivado en la renuncia voluntaria de cientos de empleados y un descenso sostenido en la capacidad operativa de la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional, citado por CNN, calcula que el ausentismo en la TSA se mantuvo desde entonces por encima del 9%.

La llegada de agentes del ICE a los aeropuertos ocurre mientras persiste el cierre parcial del gobierno estadounidense, que mantiene en pausa múltiples servicios federales asociados con el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión representa un cambio en el perfil de los agentes encargados de los procedimientos de control y seguridad en la aviación comercial nacional. CNN explicó que, tradicionalmente, estos controles recaen sobre la TSA, especializada en inspección de pasajeros y equipajes, pero que la coyuntura obligó al gobierno federal a buscar alternativas para garantizar el funcionamiento de los aeropuertos.

El despliegue anunciado ha generado reacciones de distintas organizaciones, entre ellas el American Immigration Council, que citó incidentes recientes en los que personas fallecieron bajo custodia del ICE o durante operativos a cargo de funcionarios federales, como los sucesos de enero de 2026 en varios estados y los enfrentamientos que provocaron muertes en Mineápolis, relacionados con protestas críticas hacia las políticas migratorias y de detención.

La crisis presupuestaria que llevó a esta intervención tiene origen en diferencias políticas entre el gobierno y sectores del Congreso, bloqueando la aprobación de fondos para el funcionamiento de agencias federales clave. Según informó CNN, la falta de acuerdo ha tenido como consecuencia la suspensión del pago de sueldos a empleados considerados no esenciales, lo que ha forzado un reacomodamiento temporal del personal activo y ha derivado en decisiones como la reasignación temporal de agentes del ICE a funciones no habituales.

Reportes del Departamento de Seguridad Nacional citados por CNN indicaron que el aumento de renuncias en la TSA se aceleró durante las últimas semanas de crisis, lo que ha complicado el manejo de los controles de seguridad en los principales aeropuertos del país y planteó la necesidad de recursos humanos suplementarios para asegurar el flujo de viajeros.

El ICE, con experiencia en procedimientos de control y detención relacionados con migración, operará entonces en una área que hasta ahora ha correspondido a personal civil acreditado para inspección de pasajeros, lo que supone un cambio significativo en la dinámica aeroportuaria nacional. El medio CNN advirtió sobre las preocupaciones planteadas por defensores de derechos civiles y por grupos políticos adversos a la administración, quienes consideran que esta medida puede aumentar las tensiones en un entorno ya marcado por la desconfianza y los debates sobre la vigilancia federal y el trato hacia migrantes y ciudadanos norteamericanos en espacios públicos.