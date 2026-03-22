Sánchez y Feijóo se miden el miércoles el Congreso en plena escalada por la guerra de Irán

La segunda confrontación parlamentaria fuerte en el año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrá como trasfondo la inminente votación de un decreto anticrisis, en una coyuntura marcada por las consecuencias económicas de la guerra de Irán y en vísperas de un debate crucial en la Cámara Baja. Según informó el medio de comunicación, Sánchez y Feijóo participarán el miércoles en una sesión que determinará el futuro de medidas fiscales diseñadas para contrarrestar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular se enfrentarán en el Congreso, mientras el Ejecutivo busca la convalidación inmediata del real decreto ley que prevé rebajas fiscales, incluidas algunas formuladas por la oposición, como la reducción del IVA de los carburantes al 10 %. Tal como publicó la fuente, el Gobierno considera tener los votos suficientes para aprobar el paquete gracias al apoyo de sus socios parlamentarios, aunque la dirección del PP expresa dudas y advierte que su apoyo dependerá de la inclusión de todas sus propuestas, no solo de algunas.

El paquete legislativo, aprobado en Consejo de Ministros menos de una semana antes de su presentación en la Cámara, intenta paliar los efectos económicos derivados de la escalada bélica en Irán. De acuerdo con la fuente, las tensiones internacionales ya afectan al bolsillo de los españoles, y el Ejecutivo insiste en la necesidad de tomar decisiones rápidas para evitar un deterioro mayor del poder adquisitivo y contener un posible incremento de precios.

Durante la sesión, Sánchez planea reiterar su rechazo al conflicto, recuperando el lema “No a la guerra” que caracterizó la oposición a la invasión de Irak en 2003. En esa línea, según consignó la fuente original, el jefe del Ejecutivo critica que Feijóo no haya expresado una condena clara hacia las operaciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel en la región. Sánchez sostiene que la guerra solo aporta consecuencias adversas para España, como la pérdida de poder adquisitivo y la subida de precios, y argumenta que no existen intereses nacionales en ese conflicto. Además, eleva su mensaje a una cuestión de patriotismo y acusa al líder del PP de seguir la política exterior de Washington, asimilando la postura de Feijóo a la de José María Aznar en 2003 respecto a la administración Bush.

Por su parte, el PP cuestiona la rapidez de reacción del Gobierno frente a la crisis generada por la guerra, contrastando la decisión española con las adoptadas en países como Italia y Portugal, donde las medidas habrían sido adoptadas con mayor prontitud. El medio de comunicación señaló que el líder opositor y su partido acusan al Ejecutivo de invocar el lema “No a la guerra” y, simultáneamente, beneficiarse del aumento de la recaudación derivada de la subida de los precios energéticos y del carburante, situación que el decreto busca corregir mediante reducción del IVA, entre otros puntos.

El PP mantiene reservas sobre la aprobación del decreto. El secretario general del partido, Miguel Tellado, señaló que el grupo no respaldará el texto relativo a medidas de vivienda, por considerarlo un decreto “de izquierdas”, aunque estudiarían con detenimiento el apartado energético, al que se refirió como “de derechas”. “Bienvenidos a la fachosfera”, ironizó Tellado. Según indicó la fuente, la posición del PP depende de que el Gobierno acepte todas las propuestas de la formación.

Las diferencias entre ambos líderes ya se evidenciaron durante el anterior enfrentamiento en el Congreso, tras el accidente ferroviario de Adamuz, cuando Feijóo criticó la política migratoria del Ejecutivo y Sánchez defendió la seguridad del tren en España. En ese encuentro, Feijóo también recordó las derrotas socialistas en elecciones autonómicas recientes y subrayó el ascenso del PP en territorios como Castilla y León, ejemplificándolo como una tendencia a la baja para el PSOE.

En la más reciente sesión de control, ambos dirigentes exhibieron la profundidad de su desacuerdo. Feijóo remarcó la victoria autonómica del PP en Castilla y León, argumentando una continuidad respecto a los resultados en Extremadura y Aragón, a la vez que describió a Sánchez como un “perdedor”. El líder popular ha insistido en que España, como miembro de la Unión Europea, no debería buscar réditos políticos mediante el enfrentamiento con la administración estadounidense y expresó que el Ejecutivo se ha convertido, en sus palabras, en un “zombi político”.

El cruce parlamentario de este miércoles acontece en un contexto donde la convalidación o el rechazo del decreto anticrisis tendrá impacto directo en la protección económica frente al conflicto en Oriente Próximo. El medio de comunicación detalla que tanto los ciudadanos como los mercados esperan decisiones que estabilicen precios y mantengan la capacidad adquisitiva. Mientras tanto, la relación entre Gobierno y oposición combina negociaciones legislativas con un agudo debate público sobre la política exterior y la respuesta social a la guerra.