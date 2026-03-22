(Previa) Jonas Vingegaard se erige como rival a batir en una exigente y montañosa Volta a Catalunya

El corredor danés Jonas Vingegaard afronta la que será su primera Volta a Catalunya después de que un accidente lo dejara fuera en 2025, y lo hace en una edición marcada por la dureza del recorrido y el alto nivel de los participantes. Según informó Europa Press, la ronda catalana, que arranca este lunes con su 105ª edición, enfrentará a Vingegaard con figuras del ciclismo internacional en siete etapas que suman más de 1.080 kilómetros y 20.000 metros de desnivel, estableciéndose como una de las pruebas por etapas más exigentes de la temporada.

El medio Europa Press detalló que ciclistas de renombre mundial como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) aparecen en el grupo de favoritos para suceder a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, campeones en las dos ediciones previas. El pelotón, compuesto por 161 corredores pertenecientes a los 23 equipos más importantes del panorama internacional, integra siete ganadores de Grandes Vueltas, entre ellos Richard Carapaz, Nairo Quintana, Sepp Kuss, Tao Geoghegan Hart y Jai Hindley.

Europa Press publicó que Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia y actual vencedor de La Vuelta, llega con el aval de haberse impuesto recientemente en la París-Niza, lo que lo sitúa como el principal candidato al triunfo final. El danés contará con la oposición de Evenepoel —titular de los oros olímpicos de ruta y contrarreloj, y protagonista de un reciente rescate en el Teide—, además de Almeida, quien fue segundo en la última edición de La Vuelta, y Pidcock, que viene de disputar el triunfo en la Milán-San Remo ante Pogacar.

Junto a los mencionados favoritos, la ronda catalana también incluye a otros ganadores de Grandes Vueltas: Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y oro olímpico de ruta en Tokio; Nairo Quintana, vencedor de la Volta en 2016, ganador de Giro y Vuelta; el estadounidense Sepp Kuss, reciente campeón de La Vuelta; el británico Tao Geoghegan Hart, primero en el Giro de 2020; y el australiano Jai Hindley, quien venció en el Giro de 2022.

Según consignó Europa Press, el pelotón también cuenta con aspirantes a la victoria como Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), Enric Mas (Movistar Team), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Ben O'Connor (Jayco-AlUla), Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y Derek Gee (Lidl-Trek), junto a una nutrida representación española integrada por Marc Soler, Adrià Pericas, David De Cruz, Marcel Camprubí, Abel Balderstone, Jan Castellón y Sergi Darder.

El desafío arranca en Sant Feliu de Guíxols, donde los ciclistas recorrerán 172,8 kilómetros con dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría: el Alt de Sant Hilari Sacalm, antes de terminar en la Carretera de Girona. La segunda jornada transcurrirá entre Figueres y Banyoles, acumulando 167,4 kilómetros, y aunque el desnivel alcanza los 2.000 metros, el trazado solo presenta un puerto de tercera categoría, lo que podría favorecer un sprint masivo al final del recorrido en el Passeig de Lluís Constans de Banyoles.

La tercera etapa, explicó Europa Press, se ambientará en la Costa Daurada, en un trayecto de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-seca, con tres puertos de montaña: sobresale el Alto de La Mussara, de primera categoría, que podría influir en la selección del grupo de favoritos. Tras estas etapas iniciales, la alta montaña marcará las jornadas cuarta, quinta y sexta con finales en altura.

En la cuarta etapa, los corredores saldrán de Mataró hasta la estación de esquí de Vallter, situada a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, completando 173 kilómetros y dos puertos de montaña en la fase inicial. La quinta propuesta será entre la Seu d'Urgell y la cumbre de La Molina/Coll de Pal, con 155,3 kilómetros y casi 4.500 metros de desnivel, exigiendo el máximo a los escaladores durante cinco ascensos, incluyendo los 17 kilómetros del Coll de Pal al 7% de pendiente media desde Bagà.

La sexta jornada, añadió Europa Press, conectará la ciudad de Berga con la cima de Queralt mediante un recorrido de 158,2 kilómetros y cuatro puertos de montaña, entre los que resalta el Coll de Pradell, catalogado de categoría especial. Esta fracción podría resultar decisiva, al disputarse en el tramo final de la carrera y presentar grandes diferencias en la clasificación general.

Barcelona albergará la última etapa, de 95,1 kilómetros, con salida en la Plaça Espanya y siete vueltas al tradicional circuito del Alto del Castell de Montjuïc, un escenario elegido para cerrar la competición entre los aspirantes al maillot de ganador. Europa Press reportó que este desenlace ha sido habitual en la ronda catalana y suele complicar la labor de los equipos al presentar múltiples subidas de intensidad variada.

El recorrido completo de la Volta a Catalunya alterna etapas para esprinters, días de montañas accesibles y jornadas exigentes en alta montaña, con numerosos pasos de puertos puntuables y finales en alto, lo que abre las opciones para diferentes perfiles de corredores y obliga a los favoritos a gestionar esfuerzos durante toda la semana. La edición 105ª de la Volta a Catalunya establece uno de los recorridos más exigentes de los últimos años y reúne a gran parte de la élite del ciclismo mundial, que desde este lunes hasta el domingo buscarán inscribir su nombre en el historial de la prueba catalana.