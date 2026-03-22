Isabel Gemio presume del lado más solidario de sus amigos gracias a su Fundación

Al llegar al XVIII aniversario de la Cena Solidaria de la Fundación Isabel Gemio, la periodista resaltó la importancia del apoyo familiar en su labor filantrópica. Durante el evento, sus hijos, Gustavo y Diego, desempeñaron un papel central, según informó el medio. Isabel Gemio elogió tanto el esfuerzo de sus hijos como la implicación de amigos y colegas que participaron en la noche benéfica, cuyo objetivo se centra en la recaudación de fondos para la investigación científica de enfermedades poco frecuentes.

De acuerdo con el medio, la cena solidaria reunió, como cada año, a figuras destacadas del panorama nacional, quienes se sumaron a la cita atraídos por la causa y para respaldar el trabajo de la fundación. Entre las personalidades presentes estuvieron Lidia Torrent, Antonia Dell'Atte, Ainhoa Arteta, Pepe Navarro, Pepa Muñoz, Nuria González y Pedro Trapote, entre otros asistentes que respondieron a la convocatoria de Gemio a favor de la investigación en patologías de baja prevalencia.

Como publicó la fuente, la periodista agradeció de manera individual la participación de cada invitado, subrayando la importancia de la generosidad de su entorno para sacar adelante la labor de la fundación. Durante la velada, Gemio mantuvo un trato cercano con sus amigos y colegas de profesión, demostrando satisfacción por el compromiso demostrado en estos dieciocho años de trabajo conjunto.

Según detalló el medio, Isabel Gemio eligió para la ocasión un mini vestido rojo de diseño singular, el cual combinó con medias en el mismo tono, en consonancia con el ambiente de celebración del aniversario de la iniciativa solidaria. Este gesto formó parte del ambiente especial que dominó la celebración donde, además de la recaudación de fondos, se reconoció públicamente el esfuerzo continuado de los colaboradores de la fundación.

Reportó la fuente que la Fundación Isabel Gemio destina lo conseguido en esta cena anual a proyectos de investigación que buscan ofrecer respuestas a quienes conviven con enfermedades minoritarias, un sector habitualmente necesitado de alternativas terapéuticas e investigación especializada. Tanto Gemio como los asistentes subrayaron el objetivo común de esta cita: visibilizar la situación de las personas afectadas y reunir recursos económicos necesarios para impulsar estudios científicos que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La convocatoria demostró otro año más la capacidad de la periodista para movilizar a destacadas figuras de distintos ámbitos en torno a la causa. La Fundación Isabel Gemio ha mantenido una línea constante en la organización de este tipo de eventos benéficos, consolidando la cena como un espacio de encuentro entre el mundo del espectáculo, la gastronomía y la solidaridad. El acto no solo reconoció la aportación individual de los asistentes y colaboradores, sino que además permitió reforzar la red de apoyo para las familias beneficiadas por la investigación promovida por la fundación.