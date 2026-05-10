Recuperan cuerpo de un militar estadounidense desaparecido durante maniobras en Marruecos

Rabat, 10 may (EFE).- El Ejército marroquí recuperó el cuerpo de uno de los dos militares estadounidenses desaparecidos el pasado día 2 en el sur de Marruecos, donde participaban en las maniobras African Lion, el mayor ejercicio militar de Estados Unidos en África, informaron este domingo fuentes oficiales.

Los militares desaparecieron al anochecer del día 2 en las proximidades de Cabo Drâa, una zona de acantilados cercana a la ciudad de Tan Tan, unos 900 kilómetros al sur de Rabat, supuestamente cuando uno de ellos cayó al mar y un compañero se lanzó al agua para intentar rescatarlo.

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El cuerpo fue encontrado este sábado, flotando en el agua a menos de una milla del punto donde ambos soldados habrían ingresado al océano, según un comunicado difundido hoy por el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

El militar fallecido fue identificado como el teniente primero Kendrick Lamont Key, de 27 años, del comando de Defensa Aérea estadounidense.

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Las operaciones de búsqueda han movilizado a más de mil efectivos militares y civiles marroquíes y estadounidenses, con apoyo terrestre, marítimo y aéreo.

Equipos especializados de buceo, drones, aeronaves y unidades navales continúan trabajando para localizar al segundo militar desaparecido.

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La 22 edición del 'African Lion' se desarrolló entre el 20 de abril y el 8 de mayo en varias localidades marroquíes, como Agadir, Tan-Tan, y por primera vez en Dajla, en el Sáhara Occidental, con la participación de más de 5.000 militares de cerca de 40 países. EFE