Madres buscadoras alzan la voz por crisis de desaparecidos en México a un mes del Mundial

Ciudad de México, 10 may (EFE).- Miles de familiares, activistas y colectivos llevaron a cabo este domingo la XIV Marcha por la Dignidad de las madres buscadoras quienes exigieron justicia y que el Estado mexicano ayude en la localización de sus seres queridos en el Día de la Madre, que se celebra el 10 de mayo en México, y a un mes del Mundial 2026 que inicia el 11 de junio en México.

En los últimos preparativos para el torneo, los manifestantes, liderados por las madres buscadoras, encabezaron la protesta para visibilizar una crisis que acumula 133.601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados en su más reciente reporte anual.

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Cientos de activistas colocaron fichas de búsqueda en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, lugar donde los fanáticos mexicanos celebran los triunfos de su selección, y que este día fue el lugar para informar a la sociedad mexicana de esta crisis.

"México brillará en Mundial, las madres entre fosas", "En el Día de las Madres nuestros hijos no están y los verdugos siguen libres 'organizando mundiales'", "La herida es lo que nos une", fueron algunos de los mensajes que apuntaron en sus pancartas y como guinda, una bandera de México en el monumento a la Independencia con el texto "133.000 desaparecidos".

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A inicios de abril, un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) expresó la posibilidad de que los desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma tajante.

La manifestación en la capital mexicana inició en el Monumento a la Madre y cerró en el Ángel de la Independencia, con un posicionamiento en el que señalaron que el país padece la desaparición forzada de personas desde hace casi seis décadas, con miles de personas desaparecidas y con la impunidad como regla.

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"Desde que las primeras personas fueron desaparecidas en México, han pasado 16 Copas del Mundo de fútbol. Hoy les hablamos con palabras futboleras a ver si así nos ven y nos escuchan. 'Le meteremos todos los goles posibles a la impunidad. Seguiremos jugando todas las copas necesarias hasta el regreso a casa de las personas desaparecidas. No nos venceremos' (...) Ojalá las cientos de miles de personas que gritarán por los goles de la selección, gritaran también por justicia y verdad por nuestros desaparecidos", señalaron.

Para Daniela Gonzalez, del colectivo 'Una luz en el camino' y quien busca a su hijo Axel Daniel, desaparecido el 23 de junio del 2022, con 16 años, el torneo será "un Mundial lleno de familias rotas, de familias que seguimos luchando y exigiendo que un real compromiso, una investigación para poder localizar a nuestros hijos".

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"Las familias podemos decir que todos los días seguimos luchando, exigiendo que el gobierno se haga responsable de algo que les toca, trabajar y buscar a las personas y regresarlas a sus casas", añadió.

Mientras que para Tomasa Cedillo, del colectivo 'Renacer' y con un hijo desaparecido hace dos años y medio, lo más difícil en la búsqueda es tener en contra, como rival, al propio gobierno "lo más difícil es que te escuchen y que te hagan caso, que se haga algo, es lo que pido nada más, saber dónde quedó mi hijo, saber algo de él".

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En el caso de María del Carmen Ayala Vargas, quien busca a su hijo Iván, desaparecido en el municipio de Coatepec, Veracruz, en agosto del 2021, calificó su búsqueda de "un calvario, un martirio, un suplicio, es lo más atroz que puede pasarle a una familia".

El sábado por la noche, colectivos de madres buscadoras cumplieron una velada por la memoria y la justicia en el Monumento a la Madre, mientras que familiares colocaron fichas de búsqueda en los alrededores del estadio Azteca, donde se jugará el partido inaugural México-Sudáfrica, el 11 de junio.

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Apenas el pasado 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que prepara un informe específico sobre la crisis de desapariciones en México, un documento que, dijo, coloca al país bajo observación internacional por la dimensión de esta problemática.

De acuerdo con la CIDH, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 133.601 casos, con el Estado de México (14.844), Jalisco (13.635) y Tamaulipas (13.614) como los estados con las cifras más altas.

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Para la CIDH la desaparición de personas y la emergencia forense "continúan siendo una crisis humanitaria grave" y alertó por los feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas de la comunidad LGTBIQ+ , así como del alza en los casos de trata y de la violencia contra las mujeres.