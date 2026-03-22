Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana

La isla de Cuba ha sufrido este sábado una caída total del suministro eléctrico, ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE), el segundo en lo que va de semana.

La "desconexión", que ha sido "total", se ha producido a las 18.32 horas (hora local), según lo indicado por la compañía en una publicación en redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas cubano ha indicado en un escueto mensaje en redes que ya "comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", si bien no ha proporcionado más detalles al respecto.

Este apagón general se produce después de que la isla padeciese este mismo lunes una caída total del suministro eléctrico, tras varios días de interrupciones por todo el país.

La de este lunes fue la primera desconexión total del sistema eléctrico cubano en lo que va de año. La anterior data del 10 de septiembre de 2025. Cuba achaca estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.