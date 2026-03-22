(Crónica) Los 'Hispanos' empatan con Francia en el Quijote Arena

A pocos segundos de la conclusión, el lanzador español Jan Gurri dispuso de una oportunidad para definir el encuentro, pero el guardameta francés Romain Mathias impidió el triunfo al atajar su remate. Según reportó Europa Press, el encuentro celebrado en el Quijote Arena de Ciudad Real finalizó con empate 25-25 entre la selección española masculina de balonmano y su homóloga francesa, en el último partido amistoso preparatorio previo al 'Playoff' clasificatorio al Campeonato del Mundo 2027.

El medio Europa Press destacó que este empate se produjo tras un partido con intensas alternancias en el marcador y una atmósfera condicionada por la polémica arbitral. El enfrentamiento representó el segundo duelo entre ambos equipos en una semana, después de la derrota sufrida por España en Le Mans el jueves anterior (29-26). España asumió el control durante la primera mitad, donde la actuación ofensiva de Jan Gurri, que sumó tres de los primeros cinco goles del equipo, y la seguridad de Gonzalo Pérez de Vargas bajo los palos, permitieron a los locales mantener una ventaja sobre los franceses.

La portería francesa contó con Charles Bolzinger como figura relevante durante la primera parte, ya que contuvieron la ofensiva ibérica pese a no contar aún con varios de sus jugadores titulares habituales. España, a través de la labor del central Ian Tarrafeta, incrementó la distancia hasta situarse tres goles arriba en el marcador (13-10). Sin embargo, según consignó Europa Press, una serie de desaciertos ofensivos en los minutos finales de la primera parte permitió que Francia redujera la diferencia y se marchara al descanso solo un gol abajo (14-13).

Ya en la segunda mitad, la selección española sostuvo el ritmo del partido en los primeros compases, momento en el que Marcos Fis exhibió su eficacia en ataque y Gurri devolvió una renta de tres tantos al marcador para el equipo local. Europa Press detalló que el técnico francés Talant Dujshebaev decidió entonces alinear a los jugadores más experimentados de su plantel, una maniobra que repercutió en la dinámica del juego al brindar a Francia un mayor equilibrio.

Francia logró tomar por primera vez la delantera en el minuto 49 tras una anotación de Dylan Nahi, reflejando la reacción impulsada por la entrada de sus figuras clave. La contienda mantuvo su intensidad hasta los últimos instantes y, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, estuvo marcada por la controversia suscitada por el arbitraje de la pareja española formada por Yon Bustamante y Javier Álvarez, cuyas decisiones generaron debate entre los protagonistas del encuentro.

En la recta final, Víctor Romero marcó para devolver la ventaja a España a escasos segundos del término del partido. Sin embargo, Ludovic Fabregas niveló el marcador, sellando el empate 25-25. El resultado se mantuvo a pesar de la ocasión final de Gurri, que no pudo superar a Mathias en el último ataque.

El medio Europa Press subrayó que esta serie de amistosos concluye la fase de preparación de la selección dirigida por Jordi Ribera, que ya centra su atención en el playoff clasificatorio para el Mundial de Alemania 2027. Dicho cruce se disputará en mayo, cuando el combinado nacional se enfrente a Israel en una eliminatoria crucial para sus aspiraciones mundialistas.

El partido también estuvo marcado por los ajustes tácticos realizados por ambos entrenadores y por el despliegue de varios jugadores jóvenes y habituales durante los periodos de rotación. En la formación francesa, la ausencia de algunos de sus habituales titulares permitió observar nuevas alternativas en su esquema de juego, mientras que en la selección española, la consistencia en la portería de Pérez de Vargas y la aportación de Tarrafeta y Fis resultaron destacados en sus respectivas fases del partido. La perspectiva de Europa Press recogió que este enfrentamiento sirvió para profundizar la preparación y el análisis de cara a los desafíos que aguardan a ambos equipos en los próximos meses.

Finalmente, el ambiente en el Quijote Arena reflejó la tensión del choque, donde la alternancia en el resultado y la implicación de los presentes quedaron evidenciadas durante los instantes finales. El encuentro se resolvió sin un claro vencedor, dejando a ambos equipos con el foco puesto en sus compromisos definitivos hacia la clasificación del Mundial 2027, tal como remarcó Europa Press en su cobertura del evento.