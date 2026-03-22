Crónica del Real Madrid - Atlético de Madrid: 3-2

El minuto de silencio en homenaje a Silvino Louro, ex entrenador de porteros del Real Madrid, marcó los instantes previos de un derbi cargado de expectativas e intensidad en el Santiago Bernabéu. El encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, terminó con victoria para el equipo blanco por 3-2 y conservó intacta la pugna por el liderato de la competición. Así lo consignó el medio Europa Press, que detalló un partido con múltiples variantes tácticas, momentos de tensión y decisiones arbitrales relevantes, definiendo el choque por detalles milimétricos.

Según publicó Europa Press, la primera parte mostró un ritmo elevado y alternativas desde los primeros minutos. Dani Carvajal dispuso de la primera ocasión clara en el área rojiblanca, obligando al arquero Juan Musso a intervenir con acierto. Acto seguido, Fede Valverde, desplegándose por la banda derecha, remató al poste, generando preocupación entre los visitantes. El Atlético no se quedó atrás: Antoine Griezmann asistió a Marcos Llorente, quien se enfrentó en un mano a mano contra Andriy Lunin, portero del Real Madrid, que desvió la ocasión. La dinámica inicial, donde ambos equipos buscaron el control, dejó también participación de Arda Güler en zona ofensiva blanca y un salvamento bajo palos de Giuliano Simeone ante un remate de Vinícius Júnior.

El medio Europa Press resaltó que la resistencia defensiva madridista presentó fisuras en el minuto 33. Tras un contragolpe, Ademola Lookman inauguró el marcador, aprovechando una asistencia de Matteo Ruggeri y un taconazo previo de Giuliano Simeone, que habilitó al delantero nigeriano en el corazón del área para definir el 0-1. La respuesta del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, arriesgando en salida con solo dos o tres jugadores, generó espacios atrás, lo que permitió al Atlético encontrar huecos y ponerse en ventaja. El primer tiempo concluyó con mínima renta para los visitantes y un Real Madrid incapaz de concretar sus oportunidades.

Europa Press informó que el planteamiento varió desde la reanudación. Kylian Mbappé comenzó a calentar en la banda, anticipando modificaciones ofensivas para los locales. La acción clave llegó pronto, cuando el árbitro Munuera Montero sancionó penalti de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz, confirmada la falta por el VAR. Vinícius Júnior tomó la responsabilidad desde los once metros y estableció el empate, marcando el primer gol que Juan Musso encajó en la presente edición de LaLiga. El tanto revitalizó al equipo blanco, que encontró el segundo gol poco después mediante Fede Valverde. El uruguayo capitalizó una desconexión de José María Giménez en el área y puso el 2-1, ocasionando una explosión de euforia en la grada local.

Tal como reportó Europa Press, la tendencia del partido varió nuevamente cuando Nahuel Molina, con un potente disparo desde fuera del área, igualó la contienda 2-2 y devolvió la esperanza al Atlético de Madrid. Los rojiblancos intentaron aprovechar la presión por la tercera plaza de la clasificación, que estaba en disputa directa con el Villarreal tras la derrota de este domingo. El enfrentamiento, privado tanto de Thibaut Courtois como de Jan Oblak por diversas ausencias, tuvo además el regreso de Jude Bellingham y la presencia destacada de Kylian Mbappé, ambos ingresando desde el banquillo para el tramo final.

Un detalle técnico decisivo apareció en el minuto 72. Trent Alexander-Arnold, sustituto de Dani Carvajal, protagonizó una jugada por la banda y cedió a Vinícius Júnior, quien ajustó su remate lejos del alcance de Musso para sentenciar el 3-2, completando así su doblete personal. Este nuevo gol permitió a los blancos conservar su postura en la lucha por el campeonato.

No obstante, la tranquilidad no se sostuvo. Al minuto 77, Fede Valverde recibió tarjeta roja directa por una patada baja sobre Álex Baena, lo que obligó al Real Madrid a afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica. El Atlético de Madrid apretó en busca del empate, y Julián Álvarez estuvo cerca de lograrlo cuando estrelló un remate en el poste, según detalló Europa Press. A pesar del asedio final de los rojiblancos, el marcador no sufrió modificaciones y los tres puntos quedaron en el Santiago Bernabéu.

Las estadísticas recogidas por Europa Press muestran que el Real Madrid alineó a Lunin bajo palos, acompañado en defensa por Carvajal, Rüdiger, Huijsen y Fran García; Tchouaméni, Valverde y Thiago en el centro del campo, secundados por Brahim Díaz, Güler y Vinícius Júnior en ataque. Durante el partido ingresaron Alexander-Arnold, Mbappé, Camavinga, Bellingham y Carreras. Por parte del Atlético, Musso se posicionó como guardameta, con Llorente, Le Normand, Hancko y Ruggeri en defensa; Simeone, Koke, Cardoso y Lookman en el mediocampo; Griezmann y Julián Álvarez como delanteros iniciales. A lo largo del encuentro participaron también Giménez, Molina, Nico González, Sorloth y Baena.

De acuerdo con Europa Press, los goles llegaron en los minutos 33 (Lookman), 52 (Vinícius Júnior de penalti), 55 (Fede Valverde), 66 (Nahuel Molina), y 72 (Vinícius Júnior). El árbitro Munuera Montero mostró tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos y expulsó a Valverde. La tensión arbitral se manifestó tanto en la sanción del penalti como en la expulsión, elevando los decibelios de un derbi que estuvo marcado por acciones discutidas y cambios inesperados en el desarrollo del marcador.

En el entorno clasificatorio, esta victoria mantiene al Real Madrid cerca de la cima de la tabla, sosteniendo el pulso con el FC Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid pierde terreno en la lucha por la tercera plaza. Según la información de Europa Press, la presencia y desempeño de Vinícius Júnior se erigió en el factor determinante, y la vuelta de figuras como Mbappé y Bellingham sugiere que el Real Madrid mantiene recursos de peso para encarar la recta final del campeonato. La noche, marcada por la alta exigencia tanto física como táctica, tuvo también el eco de una afición volcada en un estadio que respondió a la trascendencia del partido y a una jornada que podría resultar determinante para el futuro de LaLiga.